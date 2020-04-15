新台幣帶量升值4分 創近1個半月新高

歐美疫情出現緩和跡象，振奮市場信心，台灣今天股匯齊揚，新台幣兌美元今天收30.031元，升值4分，台北及元太外匯市場總成交金額18.27億美元。

美國疫情趨於穩定，投資人重拾信心，美股道瓊指數14日強漲558點，台灣股匯市也感染樂觀情緒，台股開高走高、價量齊揚，指數終場收在10,447.21點，漲114.27點，突破10,400點關卡。

新台幣兌美元今天開盤價為30.070元，在外資大舉匯入之下，迅速升破1角，最高來到29.970元，但進口商趁勢撿便宜，狂敲美元，新台幣升幅略為收斂，終場帶量升值4分，收在30.031元，來到近1個半月的高點。

外匯交易員分析，疫情的利空因素逐漸消退，恐慌情緒也慢慢淡化，台股因而重回萬點之上，在外資匯入推動下，新台幣也緩步走升，但重要經濟數據陸續出爐、美國財報周來臨，市場都在觀望主要公司財測，「要轉為樂觀也不太容易」。

儘管台灣疫情控制較佳，新台幣在這波動盪中相對抗跌，外匯交易員指出，如今匯價逼近30元大關，但在前景仍充滿不確定性的情況下，缺乏向上攻堅的力道，短期料將在30元附近震盪整理。

（中央社）

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