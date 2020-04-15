宅經濟推升 國泰世華信用卡有效卡破500萬

新冠肺炎疫情衝擊觀光旅遊，但卻推升宅經濟，國泰世華銀行15日公布，首季美食外送APP綁定信用卡的刷卡金額，比去年同期成長3倍，網購及藥妝消費亦呈現二位數成長，國泰世華銀信用卡在六個月內有刷卡紀錄的有效卡也在3月首度突破500萬張大關，站穩有效卡第一大銀行。

銀行業者分析，3月觀光、飯店、機票等刷卡金額約讓刷卡金額衰退10％以上，但網路購物、大賣場、便利店等刷卡金額卻大幅成長，如國泰世華銀行有COSTCO聯名卡，且其信用卡在全聯及7-11便利店的刷卡金額亦是排前二名，讓國泰世華銀3月刷卡金額有416.9億元，重新拿回3月刷卡王的地位。

但玉山銀行亦以特定通路高回饋率的信用卡，如Pi拍錢包卡、Only卡、UBear卡的三大神卡，加上家樂福聯名卡，讓玉山銀3月刷卡金額有352.3億元，排名業界第二大，亦較去年同期成長20％以上。同時玉山銀信用卡流通卡數亦在3月突破600萬張。

3月底信用卡流通卡數仍是以中信銀的近695萬張，排名第一大，第二大是國泰世華銀的近685萬張，玉山銀近601萬張排名第三大，前三大與其他銀行流通卡數至少相差50萬張以上。

另外如台北富邦銀行亦有網購高回饋率的富邦J卡，3月北富銀刷卡金額231.7億元，較去年同期成長15％以上，亦是市場第五大刷卡量。