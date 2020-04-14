元大原油正2下市豁免？ 金管會本周公布門檻

元大S&P原油正2ETF是否再觸及下市門檻？證期局副局長張振山表示，3月19日金管會已發函將指數股票型期貨基金下市清算門檻，由最近3個營業日放寬為30個營業日，其中有「豁免」但書條款，即可額外申請免下市清算的門檻，預計本周將公告。

先前元大S&P原油正2ETF因為連續三個營業日淨值跌幅逾當初募集的90％，即低於2元，觸及下市清算門檻，但金管會顧及近期是新冠肺炎疫情影響全球資本市場，及原油價格非正常下跌等特殊情況，在上月19日緊急發函放寬所有特殊基金的下市清算門檻，同時增加因國內外經濟金融情勢變化，致基金淨資產價值發生重大波動，得報金管會核准在一定期間不受前揭規定限制的「豁免條款」。

也就是若金管會認定是重大經濟金融情勢變化，經核准就不受30個營業日淨值低於2元就下市清算的限制。

張振山表示，這會由期貨公會擬定豁免條款的「通案標準」，即所有期貨基金都適用的重大經濟金融情勢變化「門檻」，只要符合條件者都可以向金管會申請豁免適用30個營業日的限制，即可有較長的存活期，挺過一些金融海嘯、非經濟因素造成的市場波動。

為避免再發生投資人在盤中恐慌性賣出的爭議，張振山表示，已急催期貨公會儘速交卷，規劃本周內會公告相關門檻，也讓投資人可以判斷現行市場上的指數股票型期貨基金，是否符合豁免條款，再決定投資與否。

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