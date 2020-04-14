貿戰干擾 上市櫃投資大陸海外創10年新低

中美貿易戰讓上市櫃公司投資海外及大陸的腳步放緩。據金管會14日公布，2019年上市櫃公司大陸投資金額僅增加新台幣117億元，海外投資則只增加1,557億元，增加金額都是10年來的新低，證期局副局長張振山解釋，主要是去年有中美貿易戰，造成投資觀望。

同時，去年底共有670家上市公司及528家上櫃公司有赴大陸投資，比2018年底減少2家，也是首見投資大陸家數減少，但張振山也解釋，今年首季因為新冠肺炎疫情，有六家上市櫃公司尚未公告財報，影響大陸投資家數，未必是真的家數減少。

據證期局公布的統計顯示，上市櫃公司到2019年底累計投資大陸金額為新台幣2兆5,110億元，僅比前年底增加117億元，而過去10年上市櫃公司每年增加大陸投資金額都在812億～2,611億元之間，去年算是增加金額最少的一年。

至於海外投資金額，到2019年底累計共新台幣6兆6,913億元，較2018年底增加1,557億元，同樣是近10年新低，之前每年增加數都在2千億元以上，2012年甚至單年增加1兆5,672億元。

張振出分析，二者都是因為去年有中美貿易戰，讓全球經貿都受影響，也連帶影響上市櫃公司投資海外的腳步。

不過，去年上市櫃公司投資大陸收益有新台幣3,313億元，則創近10年的新高，證期局分析是半導體業在大陸市場獲利漸穩，成本控制有效且營運狀況改善。且去年上市櫃公司投資大 陸收益匯回金額達442億元，累計已匯回4,906億元，占投資金額的19.54％，應也是歷年新高。

海外投資收益部分，2019年亦有新台幣4,898億元，亦創近10年新高，同樣也是半導體經營狀況改善，及認列投資利益增加。

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