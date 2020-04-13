中壽Q1獲利44.6億 創歷年同期新高

新冠肺炎疫情衝擊，讓金融市場大幅波動，中國人壽獲利仍繳出亮麗的成績單。中國人壽指出，2020年3月自結稅後純益14.2億元，第一季稅後盈餘更達44.6億元，每股稅後盈餘1元，獲利不僅較去年同期大幅成長59％，更創下同期新高。

中國人壽表示，除獲利表現亮眼，因秉持資產負債匹配的核心營運策略，審慎控管投資信用風險，3月自結資本適足率也維持在300％水位，遠高於法定要求。此外，在穩健財務結構之奠基下，2020年3月中國人壽董事會已通過每股發放現金股利0.6元及股票股利0.6元，是首家公布發放現金股利的壽險公司。

中國人壽表示，長期推動高價值的分期繳商品，雖然受到疫情衝擊，2020年第一季長年期分期繳商品新契約保費收入仍較去年同期成長高達28％，帶動公司價值逐年穩定成長。

中國人壽長期重視公司永續經營能力及信守對每一位保戶的承諾，疫情期間除了對外推出包括保費緩收、放寬法定傳染病除外理賠等八項保戶關懷服務，更率先業界提出加發醫事人員保戶確診慰問金及免除住院醫療商品的法定傳染病等待期的批註服務。

對內則啟動各種行動化與遠距線上作業、異地備援與居家辦公機制等措施。中國人壽為壽險業界首家獲准並已在第一季啟動試辦人臉辨識行動投保，未來可望將刷臉身分辨識技術逐步擴大到保單保全、契約變更、理賠等服務，同步支持通路數位轉型及升級對保戶的數位服務。各項行動都是期望杜絕疫情破口、堅守營運不中斷。

中國人壽表示，強化公司治理及公平待客一向是中國人壽企業文化的價值核心。除為壽險業唯一連續五屆獲得上市上櫃公司治理評鑑前5％排名肯定，也於「CG6012（2019）公司治理制度評量」中獲主辦單位中華公司治理協會給予特優認證肯定，更是唯一兩屆連續榮獲此殊榮的企業。