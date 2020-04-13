54%企業第2季有意徵才 科技業比例居冠

根據人力銀行調查，5成4企業透露第2季有意徵才，不過，數據創2014年以來新低；有意徵才者以科技資訊業比例最高，達70.8%，第2名為金融保險與會計統計，比例近7成。

yes123求職網今天公布「第2季景氣暨勞動市場趨勢調查」，調查指出，有54.1%企業透露第2季有徵才計畫，不過，比例低於1月份首季徵才調查，當時有徵才計畫者達90.3%，同時也低於去年同期86.9%，並且創下2014年來新低。

另外，有36.2%企業透露「沒有徵才計畫，也沒有裁員計畫」，9.7%為「不會徵才，且考慮裁員」。

進一步分析有意徵才企業，以科技資訊業比例達70.8%居冠，第2名為金融保險與會計統計，比例為69.2%，3至5名依序為傳統製造業、醫護與生技以及文教業。

調查指出，企業徵才原因有填補人員離職空缺、企業缺工、訂單或業務增加而擴編，以及公司擴點、展店而擴編。

yes123求職網發言人楊宗斌分析，各行各業因受疫情影響程度不一，徵才情況有增有減。受到疫情衝擊的產業包含餐飲、觀光、飯店、航空等，幾乎停擺招募活動。

他說，部分科技業與製造業受惠急單或轉單效益，甚至有業者出現缺工，也提升產業徵才意願。金融業除了持續擴編資安、法務人才，對於儲備幹部（MA）需求也十分強勁。

yes123求職網在3月25日到4月7日間進行鼠年第2季景氣暨勞動市場趨勢調查，企業有效問卷共832份，信心水準為95%，誤差值為正負3.4%個百分點。