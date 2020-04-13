銀行因新冠不可強制執行債權？顧立雄這樣說

新冠肺炎疫情衝擊企業、個人，立委曾銘宗提出金管會應該學新加坡，要求國銀在疫情期間不得進行強制執行債權回收。金管會主委顧立雄13日指出，目前我國是全面性的債務展延措施，是屬於前端措施，比後端好，因為可以債務展延就不必強制實施，更為周延。

顧立雄表示，目前沒有查到新加坡有相關規範。國外案例唯一有的是美國住宅發展局的規範，疫情期間暫緩銀行強制執行拍賣房子但只限於「自用住宅」，而且他們的實施的前提是因為沒有債務展延繳納的措施。

但我國已有全面債務展延的規範，已在前端阻斷強制執行的狀況，而且如果真的進入到強制執行的階段，貸款人還是可以作債務協商，銀行同意展延後就可停止強制執行。

所以法律前提是有前端的債務展延就不會有後端強制執行，而現在確實執行中的只要銀行同意展延就不必強制執行。

顧立雄指出，「債權回收」與「全面性的貸款展延」不一樣，我國紓困方案是所有債務可展延到明年12月，可展延就不必強制執行，現階段要回收的不能要求他不能回收，也就是說，債務展延做在前端比後端好，債務展延措施更周延而非個案。

金管會之前已祭出紓困方案，針對民眾申請房貸、信用卡與消費信貸，以及企業申請之本息展延，「只要表達有繼續營運意願」，所有在2021年6月以前到期之本金，所有本息可以展延到2021年底。企業申請債務協商之同意門檻，將由現行債權總額2/3，降為債權總額的1/2。