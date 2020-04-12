CLN有雷 部分金控恐受傷

4月金控銀行獲利排名，結構債評價將埋伏筆。各大金控甫公布3月獲利統計，但金融圈人士透露，有檔連結信用的結構債商品CLN，由於金融業投資者和發行機構協議調整「報價」，因此未在3月的損益評價被揭露，現在這檔商品的評價能否在4月順利「過關」，引起金融圈矚目，倘若市場流動性風險再起引起「拋債潮」，CLN這檔商品所帶來的評價衝擊，將牽動4月的金控獲利排名洗牌。

對這個可能影響金融業獲利的「隱型未爆彈」，金融圈人士指出，部分金控、銀行對旗下的投資部門有立下投資報酬率「至少超過4％」的指令，基於「利自險中求」，已有部分金融業者買入連結信用的結構債（CLN），3月沒有發生評價損益是因為和發行者先行談妥修改報價（該報價與信用風險相關）避風頭，但由於時間拖愈久，風險愈高，4月結構債投資能否比照3月的方式「壓住」評價損益，已引發金融圈高度矚目。

以往，金融業避開投資評價損益的方式，最好的作法就是列帳在OCI（其他綜合損益），而現在這CLN因為產品的特性，以及市場上的買、賣機構有限，流通性不高，因此能直接從「調整報價」來避免評價損益的立即實現，但在流動性風險不斷衝擊市場的當下，CLN的評價損失能藏多久，存有諸多變數。

金融圈人士指出，CLN這個結構債商品，市場上買入的金融機構不多，因此在與評價相關的技術細節上，買方與賣方有「議價」空間，也就是直接跟發行的外商協調更改報價，讓月底評價不出現損失。根據這檔商品投資在業界的遊戲規則，只要標的公司在期限內沒發生「信用」事件，投資人可以穩拿投資收益。

3月因發生全球債券流動性危機、信用風險大增，連品牌指標機構的評價也受波及，據了解，上述的CLN原本會有逾百億元的評價損失，但該商品的市場流通性有限，市場上「敢買」的金融業者也不多，且許多CLN都是「包檔銷售」，這使買方與賣方在「議價」上有談判空間。

另一方面，在發行者「調整報價」的情況下，金融業投資者得以有操控評價的空間，在3月的獲利揭露因而免於揭露這筆「隱藏」的評價損失，但全球流動性風險問題未徹底解決，4月這些CLN的實質評價損失會否浮上檯面，可能成為左右4月金控獲利洗牌的關鍵。