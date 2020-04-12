AI好神 徵員、挑信用卡都行

星展銀行（台灣）4月全面導入AI聊天室進行人員應徵，公布市場首創的AI（人工智能）招募系統JIM，可以作到四大功能的AI人力資源輔助系統，星展銀行（台灣）人力資源處長盧方傑表示，JIM系統用在台灣應徵人員作業，現在效率節省80％的資料篩選時間。

開放銀行第三方服務業者TSP會員iCard.AI也與政大合作完成開發，由AI技術協助消費者搜尋和比較信用卡、個人信用貸款服務平台。

iCard.AI共同發起人張嘉臨表示，iCard.AI是典型人工智慧在金融科技創新中的產出，系統將公開資料，利用AI將信用卡優惠分類到30多個消費場景，利用機器公正評分排序全台信用卡，把主導權歸還給消費者。

星展銀行此套適用於銀行機構徵員的人事系統，由星展銀行新加坡總部金融科技實驗室與新創事業共同開發完成，新加坡市場最早推出，前期累積的經驗可大幅幫助海外重點市場的香港和台灣導入，對於台灣應徵人員可以彙入領英（LINKEDIN）資料，但104人力銀行資料庫尚未核准。

盧方傑表示，JIM的功能包含協助履歷篩檢、蒐集應徵者對職缺的回覆問卷，以及透過心理學原理，對應徵者資料做初步評估與適任度評分，多數是在線上完成，應徵者提出的問題，AI系統從線上聊天室直接回答，依照新加坡經驗，AI能逕行回答的占比高達97％，僅約3％需要轉給人資部門由人資親自回覆。

盧方傑說，採取機器學習的AI「非常公正客觀」，不會有人為偏誤、同時又能協助人資部門，大幅提升徵才效率與人才專業價值，目前JIM主要任務為協助星展銀行（台灣）人力資源部門團隊，進行信貸電銷人員招募的前置篩選，未來也將擴大應用範圍，下半年會進入儲備幹部（MA）的徵選履歷審核。

至於用在消費金融與零售應用的iCard.AI，該新創團隊表示，目前與多家龍頭銀行夥伴合作，包括發卡量超過200萬張的前六大銀行，國泰世華銀行、中國信託銀行等，近期推出的平台服務，可即時更新7千商家、超過2萬筆完整信用卡優惠。