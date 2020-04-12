公股行庫搶人才 募3千新兵

不受疫情影響，八大公股行庫最新統計，今年招募人才數上看3千人，其中公布預計招募人數最多的是第一銀行、招募人數超過500人；合作金庫銀行、華南銀行、彰化銀行的招募人數也都超過400人。公股行庫主管強調，今年即使有疫情衝擊，但屆齡退休潮還是持續，加上部分人員流動，且為了持續強化資訊、金融科技、儲備核心人才，招募腳步不能停歇，但面試方式會視疫情予以衡酌。

據悉，公股行庫新進員工教育訓練已多數改為視訊，為因應金融科技的發展與挑戰，也針對既有行員積極強化第二、第三專業能力。

臺灣銀行指出，因應疫情，防疫期間課程辦理以視訊方式為主，線上課程為輔。合作金庫強調，未來將關注年輕數位族群、經營社群網路、客戶體驗管理等新業務發展趨勢，加強訓練，重視資訊、通訊及網路等跨領域人力招募，今年已增辦與國立台北科技大學資訊工程學系的產學合作，希望培訓銀行數位人才，使合庫人才資料庫更多元。

華銀也已陸續規劃舉辦「數位金融講習」、「理財商品知識充電」、「員工職能提升」、「數位金融趨勢」等實體及線上課程，協助員工掌握數位金融時代脈動及培養第二、第三專業能力。

華銀指出，今年預計配合年後轉職潮與畢業季，規劃兩次大規模新進人員招募，另將視業務需要辦理二至三次彈性招募，合計招募約400～500人，主要招募的職缺類別為為一般行員、專業人員、理財人員與儲備菁英人才。

華銀新進人員平均薪資約38,000元，部分總行專業人員的最高薪資可達7萬元以上。今年度第一次招募已於3月底完成，招募職缺為儲備菁英人才。

一銀除了年初已完成一般行員、資訊人員、客服電銷人員、經驗行員及防制洗錢交易監控人員等職缺招募約350人，為延攬優秀人才，今年預估延攬50名儲備核心人才（MA）；此外，一銀將於5月啟動新進行員及資訊人員甄選作業，預計招募140人。針對數位金融及資訊等專業人員，也將依年度業務實際需求不定期辦理招募。

彰銀表示，今年預計招募一般行員職缺約250名、資訊及法務人員約85名及理財業務人員約50名；為持續培訓優質的核心業務人員，持續辦理具碩士學位的七職等儲備核心業務辦事員招考，約計50名。