彰銀改選 公股陣營力拚六席

針對彰銀改選，公股陣營除了在股權上以35％的持股比重領先，據了解，包括龍頭券商元大證券及委託書大王張永祥兩大主力通路都將幫財政部徵求委託書，公股陣營在股權加碼及委託書徵求雙雙完成布局後，除了固守現有的五席，努力朝第六席、即拿下三分之二絕對多數席位的目標挑戰。



據了解，台新金在董事長吳東亮外圍友人積極加碼下，總持股水位也將近30％，其中又以台灣石化董事長吳澄清加碼最多，他在一年前的彰銀持股比重約2.78％，據悉，吳澄清最新持股水位已超過4％，逼近5％的申報門檻，也成為吳東亮在彰銀改選戰中最重要的盟友。



而財政部力爭的第六席，將屬意由彰銀總經理黃瑞沐出任。現在所有公股行庫總經理當中，只有彰銀總經理不是財政部法人代表，而財政部在歷屆改選時，均未提名彰銀總經理作為董事代表人，這次是頭一回提名彰銀總經理當財政部的法人董事，倘若此次財部能順利拿下第六席，就會比照對其他行庫的作法，正式將彰銀總經理一併「納管」為公股代表。



彰銀的現有席次分布上，財政部掌三席法人董事、兩席獨董，龍巖集團總裁李世聰也有一席，但近一年李世聰已大舉出清自身及集團的彰銀持股，因此，財政部為首的公股陣營與台新金都將力拚多出來的這一席。



台新金方面，由於並未排除在選後釋股的可能性，為力求在釋股後也能繼續在董事會有「發聲權」，因此被以自然人董事提名的陳淮舟，將與獨董一併成為台新金此次改選的重要目標。



相關人士分析，配票策略上，由於獨董事涉審計委員會的召集權，因此財政部將力拚兩席獨董到位，而台新金方面基於防守，除了陳淮舟外，台新金陣營的單一自然人大股東吳澄清也將是改選攻防上的配票重點。