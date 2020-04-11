國銀紓困突破百億 公股核准率衝30％

根據金管會、財政部兩大部會最新統計，國銀承辦經濟部、交通部、文化部等三大部會的紓困專案，截至4月10日止，合計續約展延、營運資金、振興貸款等三大項目的金額，已突破百億，核准戶數有754戶 ，其中公股銀行的核准率已高達3成，比起民營銀行多出了10個百分點，而金管會在日前宣布的三大激勵措施，能否對民營銀行形成足夠誘因，最快本月底就會明朗。

以受理件數來看，6日全體國銀的受理戶數為2,322戶、核准戶數為510戶，平均核准率為22％，其中公股申請戶數為1,592戶、核准393戶，核准率為24.7％，但到了8日公布的數據，全體受理件數已增至2,797戶、核准戶數有754戶，其中公股受理1,955戶申請，核准586戶，核准率已再大增至3成，民營銀行則受理842戶申請、核准168戶，核准率則約20％，公股銀行的核准率比起民營銀行多出了將近10個百分點。

▍ 公股奮力揮舞紓困大旗 民營會否接力共舞？

此次經濟部、交通部、文化部等部會推出的紓困專案，在財政部對公股行庫三申五令的督軍之下，八大公股銀行先行出動揮舞紓困大旗，包括申請或是核准件數目前都占比大約三分之二。

不過這並不代表民營銀行的客戶沒有紓困的需求，在金管會也在日前宣布對於全體國銀祭出三種紓困的獎勵措施之後，對於民營銀行能否發揮促進「接力」的效果，有待進一步觀察；特別是公股銀行的核准率，短短2天內從24％「跳」到快30％，上從經營高層、下到基層行員所承受的「紓困」壓力之大，由此可見，民營銀行的核准率雖然也從16％增至20％，但比起公股銀行仍有一段落差，金管會的激勵成效會發揮多少作用，亦引業界矚目。

在核准金額方面，全體國銀的核准金額在6日總計74億元，而根據兩大部會公告截至8日止的統計顯示，已增至89.6億元，可說光是2天內就再多增15億。

倘若以戶數及金額兩種項目來比較，公股銀行在戶數上的核准比率已快占全體核准戶數的8成，也超過公股在申請件數的占比，民營銀行的核准佔比則落後於其受理申請件數的占比。

而在金額方面，公股銀行核准58億、民營銀行核准31.7億，占比約65％；而在受理申請金額上，總受理申請金額截至8日止為414.5億元，公股銀行受理申請有263.5億、民營銀行150.9億元，公股占比約63.6％。

新聞分析》矯枉過正，小心讓公股銀變成「屍速列車」

內有財政部、政院嚴令督軍、外有立委三不五時因為「選民陳情」而施壓，使得這波新冠疫情的紓困救災令全體公股銀行膽顫心驚，全力投入受理申請、核准兩個動作的「競速大賽」，然而，過度的競速，就等於「把關」機制徹底淪陷，各方勢力輪流施壓的結果，現在已漸漸露出「矯枉過正」的端倪，小心讓參加競速大賽的公股銀行，最後因為過度競速而失控，都變成了「屍速列車」。

若從核准率來看，現在民營銀行的核准率的確遠低於公股銀行，然而就銀行專業實務上來看，受理申請、到核准，的確是需要審查的作業時間，倘若以公股銀行8日和6日的受理申請、核准的數據相較，6日受理了1,592戶申請，核准了393戶，但到了8日，受理了1,955戶申請，核准則增至586戶，等於短短2天之內，增加了363件新申請案，同時也放行了快200戶紓困申請通關，等於這2天之內，每2件新申請就有1件馬上被放行，速度的確驚人，但另一方面也有隱憂必須檢視。

▍ 振興貸款學問大 不盲目放行的雨天開傘也須把住尺度

目前以紓困的三大項目來看，續約展延、營運資金這些都較與舊有財務負擔，以及即使沒有先前的營運規模，也得照付的人事薪資、店租水電等固定費用有關，這些紓困項目的確與「救急」相關，但「振興貸款」這種類資本支出項目，學問就很大，依照規定，想要申請振興貸款的，得附上對未來規劃的計畫書，但據了解，由於此時政府對紓困進度盯得緊，因此已變相導致一些振興貸款資金的申請者，計畫書幾乎可說是應付交差了事，漏洞百出，公股銀行接到了就算傻眼，也不能拒絕，以免被投訴。

令人擔憂的是這類個案不在少數，而且銀行就算想多加幾道機制予以把關，現在對進度緊迫盯人的作法，也讓銀行根本沒有時間作業，倘若再這樣下去，未來會有很多類似的案子，就這樣混水摸魚過關。

紓困、救企業的確是當務之急，銀行本身是特許行業，有必須肩負的社會責任，公股銀行、民營銀行在此時都不能雨天收傘，但面對紓困案，如何能對真正的受災戶雨天「開」傘，而不是盲目的放行想搭「便車」的客戶趁機把一些先前過不了的案子在這個時候提出向銀行要錢，仍然必須尊重專業，而不是一味的「競速」，否則過度競速的結果就是失控，小心把公股變成「屍速列車」。

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