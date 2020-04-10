公司治理標竿 企業董事真不懂

擔任上市櫃公司董事人數將近13,300人，根據中華公司治理協會和台灣學術界的獨家問卷調查，將近九成受訪董事認同，所屬企業董事會運作「效能充足」；但同時，有八成受訪者認為擔任獨立董事風險很高，台大管理學院教授、中華公司治理協會常務理事柯承恩說，「董事們根本不知道標竿是什麼！」

中華公司治理協會彙整台灣推動公司治理20多年的歷史，10日發行《台灣公司治理雙年報》首冊，邀請專家學者集思廣益，將我國公司治理的發展、面對的挑戰，以及如何因應等議題，進行完整的分析及論述。中華公司治理協會理事長劉文正表示，協會透過對於公司治理的研究、教育訓練並舉辦研討會及各種活動，協助推廣公司治理的觀念與制度」的健全化，多年的努力已獲得社會產官學各界的肯定與支持。

首冊《台灣公司治理雙年報》中，包含市場上第一份上市櫃公司董事問卷調查報告分析，由台大會計系教授林嬋娟、台北大學會計系教授林孝倫，和柯承恩共同執行。林嬋娟表示，董事會是公司治理制度中的重要環節，也是公司內部決策與監督的核心組織，作為成員的董事更扮演關鍵的角色，藉此項調查了解企業董事會關注的議題與運作狀況，也希望了解董事對其自身法律責任的認知與建議。

基於市場上時常傳出獨董被告、獨董跳船，林嬋娟表示，獨董有法律上特定的功能，此次調查也針對獨董回覆與其權責有關的問題。調查的結果顯示，近九成填卷董事認為企業董事會運作「可謂良好」，僅有非常少數之董事認為評估制度流於形式因此成效不彰，只是董事們也高度關心法律責任所帶來的風險，成為董事們擔心公司經營成果不佳之外的另一大議題。

林嬋娟指出，調查結果有45％認為，將董事列為公司負責人過於嚴格，38％認為董事民事責任採推定過失過於嚴格，41％認為獨立董事不應與其他董事承擔相同的民事責任。此外，在董事民事責任是否應設定賠償上限的問題中，超過八成支持設定上限，12.8％不確定，僅有3.9％反對。