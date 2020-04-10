疫情攪局 新光金延發特別股

疫情打擾籌資進度。新光金控10日公告，其2.22億股乙種特別股發行計畫，因受新冠肺炎疫情影響，國際經濟環境前景未明，牽動國內資本市場波動劇烈，價格波動過大，決定向金管會申請延後三個月，即9月20日前再視市場狀況發行。

另外新光金控現增4.2億股普通股，亦完成訂價，每股7.8元，預計募集32.76億元，增資基本日為5月13日。10日新光金收盤價8.61元，預期原股東及員工仍有一定的繳款意願。

新光金這次的百億元以上籌資計畫，2月下旬董事會通過，原本是規劃4.2億股普通股若面額發行，加上2.22億股特別股以每股40～60元以上發行，最少能募到130億元，若資本市場仍穩健在牛市，則可望募到175～180億元，就有更多資金可用來增資子公司新光人壽與新光銀行。

但3月新冠肺炎疫情加劇，且影響全球造成資本市場大波動，新光金發言人徐順鋆表示，國外特別股價格亦受影響，大多下跌，國內資本市場價格亦波動大，此時不是特別股訂價的好時機，原訂6月20日前要發行完成的乙種特別股，決定再申請延長三個月。即新光金爭取有更大空間，等疫情控制住後再進行特別股訂價及募資。

同時，近期不少大企業、金控亦啟動籌資計畫，新光金表示，投資人可選擇的投資標的近期也比較多，不利訂價，因此決定延長特別股的募集期間。即可能再尋找更佳的訂價時間，再決定特別股的發行時間。

為了要接軌魔王會計IFRS17，及強化資本因應資本市場的波動，壽險金控近二、三年都有增資壽險子公司的動作，如去年國泰金控亦有現增212億元，分別增資國泰人壽與國泰世華銀各100億元。

新光金這次亦是規劃要募資130億元以上，100億元給新光人壽，30億元給新光銀行。5月先現金增資32.76億元，挹注新壽，強化資本結構。