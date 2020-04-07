台股下半年湧利多 分批布局

全球央行與政府攜手與經濟提供大規模流動性與紓困方案，為疫情續踩煞車，交互影響下風險資產波動仍大，疫情擴散尚未緩解，後續影響仍需評估。台股在全球股市中相對穩健，投資人可以分批長線布局。

日盛首選基金經理人楊遠瀚表示，鑒於美國疫情最快4月中下旬進入高峰，疫情對全球供應鏈、需求的破壞恐難很快修復，美股尚未出現明確築底訊號，台股將持續震盪，外資法人動向仍需持續關注。

產業方面，遠端工作、宅經濟需求提高，NB、Tablet、DT概念股動能可望優於預期；Macbook鍵盤剪刀腳設計，2020年改款陸續推出，出貨量續增；資料中心建置將增加，server需求也將回溫。

法人表示，當前整體景氣走向不明，但基本面部分仍有正面發展可期，如訂單能見度高族群，因受惠於疫情影響改變工作模式，work from home需求增加，包含商務筆電、伺服器、路由器等訂單增溫；大陸政府持續推出政策刺激經濟，加速5G基地台、光通等建設相關進度，相關供應鏈可望受惠。

中長期來看，此次台灣因防疫措施得宜，疫情相對受控，在其他國家封城限制商業活動的同時，台灣供應鏈也見到轉單機會。

野村台灣高股息基金經理人柯淑華表示，投資策略上，除既有高股息標的，可以選擇受此次事件影響造成股價回檔且被低估的產業個股；中長期持續著重於半導體中記憶體、晶圓製造、電子零組件、鋼鐵等產業，並搭配短期看好的醫材類股。

第一金投信指出，下半年在半導體、5G手機換機潮等利多因素帶動下，股市仍然有創高機會。投資人可待疫情沉澱後，以定期定額或往下分批方式建立投資部位。