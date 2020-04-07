美失業率暴增 亞股淪外資提款機

美國上周公布初次領取失業救濟金人數跳升至696萬人，非農就業人數也大減70萬人，壓抑美股四大指數全數下跌，亞股也遭殃。法人指出，外資資金流向至4月3日，新興亞股近一周全數轉為流出，以南韓遭外資賣超18.5億美元最多，其次為印度流出9.9億美元。台股上周小幅流出5.1億美元，與南韓雙雙連續八周遭外資賣超。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，美國最新初次領取失業金人數再度刷新紀錄，兩周累積新增失業人數逼近千萬人大關。加上3月非農新增就業人數暴減至70.1萬人，使得美股連三日走跌，周線收黑。而OPEC＋原定會議延後，也為全球市場添入不確定性。

展望台股後市，周俊宏認為，在全球主要央行推出無限量QE，帶動股市反彈，台股站穩十年線，目前往年線萬點挑戰，預期反彈動能仍在。不過也提醒，新冠肺炎疫情仍為全球關注焦點，對於全球訂單、需求與經濟成長的影響不可小覷，應多留意觀察。

操作上，周俊宏預期，台股區間震盪可能仍大，建議個股操作為主。選股可鎖定長線穩健的需求，如水泥、5G基地台（光通訊、CCL、散熱），以及未來展望佳的如伺服器、蘋果供應鏈與具轉機性等議題。此外，因防疫發起的居家辦公、異地備援等措施，可能引起市場對PC、視訊會議與軟體的需求，同樣可多留意。

群益亞太新趨勢平衡基金經理人楊慈珍表示，新冠肺炎疫情橫行全球，市場投資信心持續受到影響，儘管各國積極祭出貨幣寬鬆及財政刺激等手段以抵抗疫情帶來的經濟衝擊，然短期在疫情尚未明確受控之下，金融市場波動仍大，包括亞股在內料將延續震盪格局，仍需持續關注各國疫情發展和經濟活動變化。

投資操作上建議採分散國家及分散產業配置，以降低投資組合波動風險。中長期而言，倘若未來疫情能逐漸受控、市況漸趨明朗，新興亞洲之經濟成長仍可望回溫反彈，加上亞洲市場地緣政治風險相對低，加上政策上仍具空間及彈性，後市仍有望吸引資金配置。