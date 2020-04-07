流動性改善 特別收益資產擁錢景

新冠肺炎疫情恐慌引發全面性的短期流動性問題，就連美國公債、黃金等避險資產也遇到拋售壓力。柏瑞投信表示，流動性的問題固然棘手，不過美國聯準會（Fed）已降息至接近零利率，並宣布量化寬鬆無上限（無限QE），提出計畫改善企業債券的流動性。

另外，歐洲、英國央行也已宣布擴大購債規模，在全球主要央行共同努力下，流動性問題將逐步緩解，近期波動劇烈的金融市場也有機會慢慢回穩。

柏瑞投信投資長黃軍儒表示，全球疫情仍在擴散，不過最早爆發疫情的大陸已經出現緩和，短期市場波動雖然放大，但各類資產價格卻也因此回到十分便宜的水準。

新冠肺炎疫情的發展仍難預料，但隨著市場恐慌情緒逐漸平復，流動性問題可望獲得改善，經過修正之後的「特別收益」資產已浮現中長期的投資機會。所謂「特別收益」的多重資產組合是將特別股、投資級永續債及全球高收益債依40％、30％、30％的比例組合而成，可一次網羅三種具有優質收益潛力的資產。

黃軍儒指出，近期高收益債的違約率略微上升，但觀察目前利差水準多已彌補此一風險。近日彭博巴克萊美國高收益債指數利差已來到1千點，回顧過去20年，每當利差擴大到1千點以上，隨後12個月指數正報酬機率達100％。

另外，全球央行齊力寬鬆，加大對市場注入流動性力道，可望為特別股和投資級永續債的後市提供強力支撐，減緩市場波動。

基金操作策略上，目前「特別收益」資產：特別股、高收益債和投資級永續債，殖利率皆明顯攀高，顯示已具投資價值，將審慎挑選基本面相對穩健的標的，視市場狀況分批逢低布局，以打造具有中長期上漲潛力的投資組合，但仍須留意個別資產仍有市場波動風險。

法人表示，在此次疫情衝擊下，全球金融市場受到重挫，其中過去受到國人青睞的全球高收益債跌幅約有兩成，到期殖利率也大幅彈升，但隨著高收益債利差近來已出現大於800點水位的相對寬度，從歷史經驗觀察，投資價值逐漸浮現。

與公債相較，高收益債因具有較佳的到期殖利率，過去受到許多投資人青睞，但其較為波動的走勢，也使部分投資人產生顧慮；法人指出，在高收益債市中，可聚焦於美國市場具較高評級（B、BB級以上）與較短存續期（一至三年）的美國短年期高收益債，在波動上與廣受市場歡迎的全高收相較，走勢會相對穩健。