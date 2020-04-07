山雨欲來？國銀急增海外據點呆帳準備

海外可能出現倒帳潮？金管會7日公布國銀獲利及資產品質，前二月國銀海外分行及大陸分行稅前獲利67.8億元，比去年同期衰退15.9％，銀行局副局長黃光熙表示，主要是海外分行及大陸分行增提呆帳準備，海外分行比去年同期多提了11億元，大陸分行則是2月增提3億元。

同期間，國銀國內總分行反而是比去年同期少提呆帳準備63億元。代表銀行評估海外授信風險升高，但國內授信品質仍佳，所以集中火力，急增海外呆帳準備。

銀行獲利在2月就感受到新冠肺炎的威力。金管會統計，今年前2月國銀稅前盈餘627.5億元，較去年同期衰退3.4％，其中國內總分行少了27.3億元，黃光熙表示，即是因為新冠肺炎影響資本市場，國銀投資金融資產評價利益減少，投資與其他淨收益較去年同期減少128億元，所幸放款淨利息收益、手續費收益分別較去年同期增加32億元及28億元，同時呆帳費用減少63億元。

到2月底國銀逾放金額706億元，帳上備抵呆帳準備則達4,165億元，呆帳覆蓋率達590％，仍是維持較高水位。

國銀前二月獲利成長主力來自國際金融業務分行（OBU），稅前共賺187.6億元，較去年同期成長10.8％，OBU在2月稅前賺89.4億元，對國銀獲利占比達32％以上，扣掉每年12月國銀大量增提準備或轉銷呆帳的季節因素，則2月OBU獲利占比創新高。

銀行局也分析，主要是OBU投資金融資產的評價利益增加，前二個月共增加27億元，成為國銀的投資高手。

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