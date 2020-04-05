悠遊付電支可替代現金 半年創二紀錄

新冠肺炎疫情當前，鈔票、零錢也是可能的傳染媒介，悠遊卡公司表示，建構電子支付支能的「悠遊付」可取代現金使用、降低感染機率，成為防疫一大利器。悠遊卡公司董事長陳亭如表示，「悠遊付」創下電支二大紀錄，一是半年內就完成電支系統，二是公開招募1千名測試者試營運。

陳亭如解釋，一般開發一個電支系統至少需耗時約二年，但悠遊卡在去年2月拿到執照後，立即組織並啟動專案小組，從討論功能需求開始，5月就發包進行開發，11月開始內部員工測試，將時間壓縮到六個月就完成電支系統，在業界可說是「不可能的任務」。

其中，悠遊卡公司業務群副群長黃士展及電支事業部經理林志憲是電支系統開發的靈魂人物，兩人在悠遊卡公司資歷都超過15年。林志憲指出，「悠遊付」從悠遊卡公司既有的「Easy Wallet」為基礎，因為要顧及現有9千萬張卡片的需求，難度比業界其他的電支更高。

舉例來說，「悠遊付」如果不具備乘車功能，不但喪失悠遊卡的優勢，更會被使用者罵翻，加上開發過程中歷經YouBike從1.0進化到2.0、台北捷運推出常客方案、新的環狀線上線等新變數，設備、軟體不斷出現挑戰。

以「悠遊付」支援1,280元公共運輸定期票為例，林志憲說，由於急需主管機關核准，團隊只花一周就寫出營業計畫書，三周內修改了九個版本，不到兩個月就過關，讓廣大通勤族能順利在4月就可用「悠遊付」買月票。

悠遊付另一創舉，是公開招募1千名測試者試營運。陳亭如強調，過去只有遊戲、民生消費品等才會對外公開進行使用者測試，以「悠遊付」這麼龐大系統，上線前進行使用者測試，絕對是金融業頭一遭，且招募到的測試「先鋒」，主要都是對3C、行動支付較主動積極的族群。