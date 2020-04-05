華銀紓困專區 從寬從速從簡

新冠肺炎疫情持續延燒，華南銀行積極配合政府政策，協助產業紓困及經濟振興，已於官網設置「紓困專區」，提供諮詢窗口及振興融資貸款懶人包，將以從寬、從速、從簡三原則協助客戶申請，陪伴客戶度過難關。

華銀統計，自2月10日至3月31日，受理政府及自辦各項紓困貸款及緩繳申請已逾300件，金額超過19.7億元。

華銀自2月10日推出「全民防疫、華銀給力」行動方案，針對新創產業、農林漁牧等小規模商業業者，推出優惠專案，利率最低1.85％，搭配信保基金專案，可申貸100萬元，融資保證成數最高9.5成及信保手續費率最低0.375％等優惠，並採簡易徵信作業，最快可於三天內核貸。

另外也主動配合經濟部、交通部及中央銀行分別推出相關辦法及政策性貸款，解決中小企業營運周轉及財務負擔。

個人紓困優惠貸款方面，華銀推出房貸專案，凡受疫情影響之客戶，因資金需求而申辦房貸時，提供貸款優惠利率；另提供金額最高200萬元，期間最長五年的優惠貸款，並結合法國巴黎人壽一年期人身團體壽險，以華銀為「要保人」，保費由銀行支付，借款人不必額外支付，提供借款人身故、殘廢或暫時失能的保障，使債務不致留給家人負擔，配合定儲利率指數調整，4月7日起利率最低2％起。

利率調降措施方面，配合中央銀行降息1碼，自用住宅貸款1千萬元以內，自4月1日起至9月30日止，利率再降1碼，共降2碼。信用卡、信貸及車貸等住宅貸款外的消費貸款，歸戶後1千萬元以內，自4月1日起至9月30日止，利率再降2碼，共降3碼，無論新、舊貸款均適用，免個別申請。

如受疫情影響導致還款困難者，華銀提供暫緩攤還貸款本金（最長六個月）、展延還款期限或調降貸款利率等協助措施，另個人戶得酌情給予緩繳貸款利息，並免收違約金及遲延利息。有關信用卡帳款延緩繳款服務，原則上客戶只要提供相關證明文件，即可申請。