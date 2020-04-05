紓困海運 行庫300億上膛

航運業也將推出大型專案紓困。據了解，繼政院召集九大公股行庫董總討論航空業的500億元單一產業專案紓困之後，緊接著另一個已在啟動的就是海運業的300億元專案紓困，對此銀行公會已著手研議相關的草案辦法，近期內即將上路，各大行庫已隨時準備在專案推出後應援救災。

行庫高層形容：「現在天上飛的跟地上走的，因為規模太大，都要走單一產業專案紓困路線」。相關人士透露，由於許多星級大飯店不論是餐廳用餐或住房的來客量都剩不到三、四成，也同樣災情慘重，因此，其實先前政院、交通部亦曾和大型行庫及銀行公會討論是否要把星級觀光大飯店也獨立出來進行專案紓困，但對此目前尚未定論，暫繼續延用交通部最早推出的觀光旅遊業紓困專案。

而對於海運業大規模專案紓困，目前已知，總金額大約300億元，專案所量身打造的適用對象，包括陽明、長榮、萬海等國內知名的大型海運集團，也包括一些中小型的航運公司，該專案主要將給予營運周轉金等貸款挹注，初步規劃會仿照航空業紓困的方式，由交通部提撥資金給信保基金，再由信保基金出面作保。

相關知情人士指出，航運業已經低迷萎縮數年，包括去年最具有代表性的波羅的海指數掉到了1千多點，市場以為已經到谷底，結果月前再大降至300多點；事實上，航運業在去年中美貿易戰的時候就大受衝擊，許多專走兩岸線的小型船運公司尤其受災慘重，現在更每況愈下，未來由於歐美市場需求萎縮，連同走國際線的大型海運集團恐怕都會面臨更慘的「無貨可運」窘境。

相關高層也指出，光是幾艘船的紓困，就至少得花上30、40億元，上百艘船隊的紓困，規模比起航空業還要大，也因此相關部會才評估跟進航空業的500億元專案紓困，同步啟動這種對單一產業大規模的專案紓困。

公股金融圈人士分析，航運業面臨的經營困境，主要來自於利息及租金的固定成本雙重開銷，包括即使沒有貨運，船舶停泊費或國際商港租金也得照付，既有貸款的到期及展延問題，及航港局出租土地的租金支付等。