不敵股災 多家金控3月吞虧

3月大股災，部分金控單月獲利恐怕轉虧。除多家壽險公司投資台股部位災情不輕，兆豐金旗下兆豐銀由於財務處及投資處兩大部門都有上市櫃的投資部位必須認列評價損失，3月獲利預料將轉盈為虧，這也將是兆豐金在2016年8月發生紐行風暴後，首度出現單月虧損。

3月下旬台股重跌逾2千點，國安基金也決議進場，金融業整個3月都承受重災。據了解，兆豐銀3月單月轉盈為虧，主要是因為絕大部分的台股相關投資標的都列在PL（損益）項下，而兆豐銀由於除財務部投資台股外，亦有承襲自前交通銀行、約280億元的創導性長投部位，這些長投部位若先前的創投投資標的之後上市櫃，就會改放入PL項下，所以3月台股重災，兆豐銀也無法將投資損失「隱藏」到淨值，而是直接反映在當月獲利表現。

對彰銀投資也給兆豐銀投資損益評價帶來沈重的負擔，相關人士指出，彰銀股價先前因為公股、台新金兩路人馬競相加碼，股價最高峰來到每股24元，結果3月下旬台股隨著美股狂洩，彰銀股價跌到每股約18.5元，所有參與加碼彰銀的公股行庫都受災慘重。

據指出，協助公股陣營卯力加碼的兆豐金，單是彰銀的評價損失就已超過7億元，其他行庫雖然因為多半把彰銀列在OCI（其它綜合損益）項下，因此不用在損益表認損，但實際上仍因此影響淨值變動。

此外，以往股債反向而走，現在因為流動性問題而「齊步走」，債市因為也掀起「拋債潮」，吃光了債券的評價利益，連優質公司債也受累，除了兆豐銀，包括其他銀行的債券投資利益也因此無法反應。

公股金融圈人士指出，投資虧損的衝擊到底是反映在獲利或淨值，和列帳時究竟選OCI或PL有關，而大部分的公股銀行由於台股投資「列帳」方式的不同，因此在財務報表上的反映程度也會有差異。