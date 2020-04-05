跟進富邦 中信金新光金緊急調查連假旅遊史

清明連假出遊可能引發新冠肺炎疫情反撲，金控防疫採最高等級，提前部署。富邦金控開出第一槍後，中信金5日表示，今晚已開始調查同仁清明連假期間旅遊史，加強落實自主管理，並要求全體同仁明天（4/6）起至4/17於上班時間全天候戴口罩，並將視疫情狀況採取相關因應措施。

新光金控5日晚間8點多緊急啟動調查，了解員工在連假期間，即4月2日到5日之間，本人或同住親友有前往政府公布的11個風景區，應立即呈報，並在4月6日至17日，改為居家辦公。

富邦金5日傍晚宣布清明連假期間，去過指揮中心「點名」的11個熱門風景區的員工，明天開始居家辦公12天。

11個景點包括：屏東縣南州鄉以南（包括墾丁觀光景點）、阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮。

連假出入警示風景區 行庫全面啟動調查

對於清明連假期間出入11個警示風景區的員工，對此行庫已全面啟動防疫管理調查，除了依先前財部指示，強化自主管理之外，後續不排除要求前往景點的行員直接「居家辦公」。

兆豐銀指出，已全面調查分行同仁連假期間是否出入中央疫情指揮中心公布的11個警示景點，俾利疫情管控，也將要求前往景點的同仁要自主管理：「口罩載好戴滿、吃飯與同仁保持安全間距、不交談。」

一銀主管則表示，若連假期間有前往這11個風景區的員工，行方已要求採自主管理14天，此外，上班得全程戴口罩，且不能與他人同桌吃飯。

華南銀行主管也表示，從4月6日開始，將要求所有員工在上班時全程戴口罩。

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