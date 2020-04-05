央行角色「疫」變了… 會是好事嗎？

國際銀行業經濟研究部門最新發現，中央銀行的角色變了！各國央行最近以來的工作重點，不再是緊盯銀行、保險等金融機構，急著抓出可能違約的壞學生，而是變成「政府施政最後一道防線的保險人」！

法國外貿銀行經濟學家阿圖斯（Patrick Artus）指出，央行之所以變了，十分明顯是因為疫情當前導致的經濟急凍，各國發現需處理的不是銀行危機，而是公衛危機、是一般民眾的健康危機！

為防止病毒持續擴散，各國政府積極投入抗疫工作，需要很多救命錢買呼吸器等醫療設備、需要有巨額資金為企業紓困，阿圖斯表示，有些中央銀行在緊要時期出手購買政府公債或政府擔保的基金，也是間接為政府紓困，卻同時向市場保證政府的償付能力和信譽，美國聯準會和歐洲央行就一再大量購買政府債券。

「這些都不是央行的傳統角色」，他認為，中央銀行歷來都是扮演「最後貸款人」的角色，為銀行機構提供充足流動性，同時監管這些銀行不能發生信用違約，在新冠病毒危機中，各國央行雖然在這項傳統工作上沒有疏忽，但更重要的是成為政府措施的最後一道保險人，讓市場更為安心、讓經濟早日穩定。

我國央行在這段期間，也作了過往少有的行動，加碼2,000億中小企業融通方案，給銀行融通利率0.25％，其中包括政府的信用保證九成以上，且可搭配政府其他紓困貸款措施，加強企業對政府的信心。

惟，阿圖斯提醒，中央銀行支援政府的新角色，並不是常規，最大潛在風險是降低了人們對主權風險的認知，誤以為在央行注資下，政府可以在財政赤字上一再擴大，遮掩了主權評等違約、下調的可能事實。

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