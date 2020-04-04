全球首檔「抗疫債」募資30億美元

Fight COVID-19 在倫交所正式掛牌，一度超額認購逾50%。

新冠疫情嚴重危害全球常規、破壞社會永續，第一檔提供私人投資的「抗疫債券」（Fight COVID-19）3日在倫敦證券交易所正式掛牌，首波募資開放法人投資者、退休基金等參與，原先目標30億美元，一度超額認購暴增到46億美元，為基於社會共好的「社會債券」市場，立下新里程碑。

倫敦證交所表示，此檔抗疫債券的發行人是非洲開發銀行，也是該銀行在英國資本市場發行的第一檔債券，搶在新冠疫情在非洲地區大流行前，先行募集到必要備援，試著減輕肺炎病毒對整個非洲的經濟和社會影響。倫敦證交所旗下的永續債券市場（SBM）於2019年10月推出，目前有235檔活躍債券、總籌資447億英鎊，此檔社會債券不僅時機上意義非凡，募資金額也是SBM中最大，顯示法人投資者極其願意出力解決疫情危害。

非洲開發銀行自2017年開始投入社會債券議題，等同於商業金融商品的開發，此次在倫敦證交所的30億美元、3年期債券，將用於支持非洲最脆弱的國家投資於公共衛生系統，並與國際貨幣基金組織提供的緊急貸款合作，避免各國發生經濟困難。為了緩解新冠病毒的衝擊，國際資本市場持續呼籲法人投資者，有錢出錢、有力出力，聯合國旗下的國際金融公司（IFC）3月間曾在倫敦證交所募資10億美元，作為其80億美元抗疫融資計畫的一部份，但並未進入商業市場。

參與此檔抗疫債券的投資法人，非洲開發銀行表示，包含中央銀行、政府公債、資產管理公司，特別是ESG（環境，社會和治理）投資者，像英國Affirmative Investment Management，Breckinridge家族基金會, 美國Columbia Threadneedle投信，政府退休基金，農業開發國際基金等，加上社會影響力基金界有名的PineBridge Investments、Praxis Impact Bond Fund等。

瑞銀財富管理部門指出，新冠疫情不只改變全球金融市場的方向，高資產投資人也因此重新檢視自己的資產籃子，許多人希望能把接下來的投資用在對全球永續有益的長期議題上。據此，跨國銀行已更有機會把社會債券介紹給財富管理客層，類似此檔抗疫債券的金融商品也將因需求擴大，而有潛在成長的可能。