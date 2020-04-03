疫情拖棚 銀行：愈不利房市

時序已進入第二季，新冠疫情不見明顯消退，疫情衝擊的時間愈加拉長，總體經濟受到影響程度加深，對房市的不利影響也將一波波浮現。

華南銀行援引過往SARS經驗，2003年2～5月SARS疫情高峰期間買賣交易數，年增率分別為-14.5％、-16.2％、-13.4％、0.8％，顯見疫情期間的房市交易量必受衝擊；但疫情緩和後，即重返谷底回升的趨勢。公股行庫預期，此波疫情延續期間房地產交易勢必趨於緊縮，接下來的發展，最好的情形是可延續原來「價震盪量微升」的趨勢。

華銀主管指出，2003年SARS前後的買賣移轉棟數統計資料，2001～2004年全年房產買賣交易數分別為25.9萬棟、32.0萬棟、35.0萬棟、41.8萬棟，趨勢為一路上升，主要反映2000年亞洲金融風暴後房市交易從谷底回升。

然而，2003年2～5月SARS疫情高峰期間買賣交易數分別為2.6萬棟、2.8萬棟、2.8萬棟、2.7萬棟，年增率分別為-14.5％、-16.2％、-13.4％、0.8％，由此可見疫情期間的交易量受衝擊，但疫情緩和後即重返谷底回升的趨勢。因此期望此波疫情可以獲得控制，只要政策上及後續各季的經濟成長率無重大修正，房地產市場尚能保持活力。

臺灣企銀指出，疫情影響民眾外出看屋意願，恐怕影響未來幾個月的成交數量。短期內，疫情會使得國內房市無法全面復甦，在住宅產品方面，低總價、小坪數的產品去化較佳，高總價、大坪數的產品短期間去化較不易。商辦類商品以辦公室、工業地產、倉儲物流等的需求較佳，短期內店面、旅館等產品的需求較弱。

第一銀行則持續強化房貸業務，特別就不同客群推出優惠房貸專案，未來除持續針對優質客戶推展優惠專案，並透過大數據分析，鎖定既有客戶推薦適合商品，如薪轉戶。

另為因應數位化需求，一銀透過「第e數速貸」個人線上貸款平台，提供客戶數位化貸款體驗，享受24小時皆可申請貸款且不受地點限制所帶來的便利性。

除了年輕人的自住房貸需求外，一銀為實現企業社會責任，將持續推展「安心貸」以房養老貸款，以滿足高齡者生活照顧與晚年安養的各種需求。