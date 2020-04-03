審核ing… 樂天國際最後闖關

三家純網銀之中，行政流程卡關最久的樂天國際商銀，有機會加快了。公平交易委員會最新公告，受理樂天純網銀合併案，進入對外徵詢意見階段，期間為今年4月1日至4月7日。樂天國際商銀籌備處表示，公平會審核通過後，將會盡快完成公司設立登記。

公平法界學者指出，具有一定規模的企業結合，必須送交公平會申請事業結合申報，申報業者需要準備詳細資料，包括最具關鍵的「經濟分析」報告，目的在於說服公平會，其結合對市場將帶來「利多於弊」，且公平會需要在法定期間內，公開對外徵詢意見，包括網民、競爭對手，都可以提出異議。因此，即使此次公告期間適逢清明長假，網友仍可上網提交看法。此外，競爭對手的異議提出，只要是公平會還沒走完行政程序，也都可以進行。

純網銀大戰預計今年開打，樂天國際商銀原本最被看好可搶頭香開業。金管會主委顧立雄在農曆年前就透露，將來銀、連線銀行（LINE Bank）、樂天國際商銀三家純網銀的籌建速度，外界無法揣測，但就三家回報的資料來看，樂天國際銀行可能最快在2020年6月可以開業，連線銀行（LINE Bank）、將來銀行則預估第三季才會上路。

然而，股東結構複雜的將來銀行、LINE Bank在2019年12月已經公平會審核通過，股東結構單純的樂天國際商銀結合案，公平會的流程一直沒有走完。據了解，主要是受到日本樂天集團在去年12月時買下桃猿隊Lamigo一案影響，由於樂天國際銀行是由「樂天銀行株式會社、樂天Card株式會社與國票金控」共同合資新設的，現在大股東樂天又有新併事業必須重新送件，延後了結合申報作業。

除了公平會審核未過，此波新冠肺炎疫情是否影響到樂天國際商銀開業，也是外界關心議題。由於日本此波也成為疫情重災區，而樂天國際商銀五席董事裡有三席是日本籍，資訊、資安、風控等主管也均為日籍人士，日籍員工占不少。

樂天國際商銀籌備處指出，因為自籌備處成立之初，雙方就是使用視訊系統溝通，現在受到疫情影響限制出入境已成常態，未來使用視訊會議方式召開董事會也都在規劃之中，公司運作一切正常，不受疫情影響。

樂天國際商銀是由日本樂天銀行和國票金合資成立，資本額達100億元，國票金控持股49％、樂天集團包括樂天銀行、樂天信用卡等持股51％組成，是申請純網銀三家業者中唯一具有經營純網銀經驗團隊，樂天銀行已累積18年的純網銀經驗，在日本擁有超過700萬的帳戶數，近年更積極在台發展，不只設立純網銀，還將PChome超過1千萬會員納入樂天生態圈，企圖心明顯。