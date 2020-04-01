離岸風電助揚，首季聯貸排名大洗牌。根據REFINITIV（前湯森路透BP）在1日出爐的最新統計，在來自丹麥的CIP離岸風電逾800億的聯貸大案加持下，整個聯貸排名統計出現前所未見的大洗牌，前三大分別由中信銀、三菱日聯、三井住友等三家民營、外商銀行囊括，這也是非公股銀行在聯貸排名上最為「大躍進」的一次，亦為聯貸史上前所未見。

而公股行庫則以合作金庫在今年首季的表現最為突出，不論是管理銀行或是共同主辦行的統計，分別排名第二、第四名。

這份聯貸統計顯示，若以聯貸案的管理銀行（BOOKRUNNER）來統計，前十大分別為中信、三菱日聯、三井住友、合庫、兆豐、台銀、東方匯理、一銀、花旗、星展銀行，其中參加CIP聯貸案的就有6家銀行，而前三大銀行在CIP的離岸風電案，均扮演重量級要角，可見離岸風電聯貸案的助攻威力。

國內聯貸市場的排名，向來是由台銀、兆豐銀位居前二大，台銀在主辦行排名仍居第一，不過若以最具代表性的管理銀行來看，此次兩大銀行的聯貸排名都往後退不少，在管理銀行排名裡，現在仍在前五名的公股銀行包括合庫、兆豐銀分別位於第四及第五，台銀、一銀分居第六、八名，其他都已在十名之外。

而在主辦行統計方面，公股銀行聯貸優勢衰退的沒有管理銀行來得劇烈，前三名仍分別由公股，分別是台銀、合庫、土銀等三家銀行囊括，其他在前十名的行庫，還包括兆豐、華銀、一銀。

然而整體來看，多數公股行庫的聯貸排名，仍形同「集體後退」；對此公股行庫主管私下指出，除了外商及民營銀行得力於離岸風電聯貸案的加持，公股銀行在聯貸案方面，還有更為不利的另一項因素，就是大企業集團的「拆單」效應。

在去年國發會推出台商回流優利貸款專案之後，公股金融圈的聯貸行情就每況愈下，因為客戶直接將原本擬進行的聯貸案，「化整為零」，分拆成多筆的「自貸案」來向銀行借款，使聯貸案所剩無幾，例如兆豐、台銀的聯貸案量，都只剩下「個位數」。

這些回流的大企業集團型台商，絕大部分都是公股銀行的「聯貸老班底」，原有的案源不見了，民營及外商銀行又投入離岸風電聯貸案開發「一案抵十案」的大型聯貸新案源，也因此今年首季聯貸市場出現公股與民營外銀體系之間明顯的「此消彼長」之勢。

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