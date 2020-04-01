安泰銀挺抗疫 加碼降息、啟動紓困方案

受肺炎疫情影響，為維持金融市場穩定，央行宣布降息1碼（0.25個百分點），安泰銀行宣布，基於反應央行降息，4月5日開始全面調降指標利率0.27個百分點，降幅大於央行的0.25個百分點，同時並啟動紓困方案，以力挺客戶對抗疫情的衝擊。

安泰銀行表示，該行這次降息後，只要是以指標利率計息的房貸戶、信貸戶都將受惠，5月開始貸款月付金將明顯感受到調降，且這次指標利率調降無需來電申請，安泰銀將主動進行調整。至於為協助受疫情影響客戶，也提供金融協助措施，官網設置「抗疫紓困專區」。

只要是受到疫情影響導致非自願性失業、無薪假或其他特殊情況（如第一線醫療人員、確診患者、居家隔離／檢疫不得外出、因疫情滯留國外無法回台及其他因疫情影響還款能力），只要持相關證明文件，就可申請貸款本金寬緩最長6個月，信用卡提供緩繳帳單應付帳款最長3個月，且緩繳期間皆免收違約金及循環利息。

安泰銀行指出，響應政府加碼紓困政策，只要是符合受疫情影響客戶，持相關證明文件提出申請，於4月1日至9月30日期間，房貸客戶除原指標利率調降0.27個百分點外，再降1碼（0.25個百分點），合計共調降0.52個百分點，信貸戶再降2碼，合計共調降0.77個百分點，相較公股行庫降幅更高，期協助有困難的客戶，順利度過疫情難關。

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