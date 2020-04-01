債券降評風暴 理財機器人1月就示警

新型冠狀病毒疫情全球大流行，血洗全球股債市，美國更是重災區，過去債市原本是股市資金避風港，但這波債券也成重災區，尤其是信用債券價格直直落。但機器人理財專業公司大拇哥投顧在2020年元月8日時就在官網發出預警，以「你以為債券型基金還很安全嗎？」為題，提出現行債券型基金中BBB評級及能源等老舊產業持倉過多的風險，提醒投資人注意債券型基金信用風險與流動性風險。

大拇哥投顧指出，股債齊跌關鍵就在低油價造成美國能源公司的股價和債券價格崩跌，這些公司信用評等從投資級到非投資級皆有，疫情爆發造成市場恐慌，投資人搶著拋售風險資產，信用評等公司也修正信用債券評等，債券降評風暴恐將席捲全球。

大拇哥投顧在元月會提出債券信評風險，主要是綜合華爾街投資銀行的重磅研究和追蹤相關企業的財務報告後，觀察到四大風險：一是已開發市場發行債券數量登上高峰，以美國為例截至去年底，美國發行的公司債佔GDP的比重已經達到46％，達歷史新高。

二是債券市場上，BBB等級債券的發售量已經太多、名實不符，償債力堪憂。全球長達十年的低利率環境下，投資人四處尋找殖利率較高的債券，不少美國企業也趁勢發行大量公司債，這導致信評為BBB的公司債大幅增加。

值得深究，這些BBB等級債券真的都名符其實嗎？從這些大量發行債券的公司的財務報表，可能會發現這些公司在利率提升的環境中，償債能力其實是不足的，不少公司債BBB投資等級（截至元月）有40％在經濟或利率環境稍有改變不利下，體質可能迅速轉劣為高收益。

三是發債以老舊傳統產業為主，新經濟企業相對發行較少，發行債券之目的僅借新還舊、維持營運，一旦產業及趨勢有所變遷，這些傳統企業恐不易再獲得融資，而現行債券基金中持有的這類資產又特別以能源、原物料等傳統產業為多。

四是債券的供需環環相扣綁緊緊，卻又欠缺流動性：保險公司更是債券最大持有者，無形中將老舊傳統企業、保險公司、銀行、投資人全部連結在一起、環環相扣；更令人擔憂的是2008年金融風暴以來，銀行監管更趨嚴謹和去槓桿化，投資債券胃納有限，債券的流動性風險不斷攀升。

針對後市，大拇哥投顧表示，長期而言，股票投資報酬優於債券，尤其在危機爆發時，股票流動性強，完全吸收賣壓底部形成時間快。尤其是目前低利率環境下可多瞄準持股中有高現金配息的台灣股票型基金，可伺機撿便宜擇優布局長線不易受到疫情影響的新經濟產業，如5G網路通訊與軟體、智慧型手機與線上商業/服務、AIOT、新能源汽車、綠能、生物科技與老齡化醫療服務等產業持股多的股票型基金才是長期資產配置的較佳選擇。

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