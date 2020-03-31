美元流動性衝擊 聯貸案停擺

美元流動性衝擊，使得多家銀行原擬籌組的數個百億元級大型美元聯貸案因無法報價而陷入「停擺」。3月31日的TAIFX利率較上周略為回檔，但仍在2.5％的高點，使原擬發起聯貸的企業、銀行進退兩難，這段「冰河」時期究竟有多長，已成為美元聯貸案在市場續航的最大障礙。



公股金融圈人士指出，最主要的問題在美元因為流動性問題致使短率飆高，尤其台北金融業美元拆款利率（TAIFX）反應最大，並進而拉大與倫敦金融業美元拆款利率（LIBOR）的差距，導致在TAIFX條款下，企業得較原訂利率水準再「多付100點（1點是0.01百分點）利息」。



由於台灣的美元資金成本是盯住TAIFX為主而不是LIBOR，但一般聯貸案計息仍以3個月期LIBOR為基準利率，此時所謂的TAIFX條款即應運而生，為了避免一旦TAIFX飆太高，造成銀行承作美元聯貸案失血，因此透過該條款，讓借款企業在兩大指標利率差距到一定水準時，也得和銀行一起分攤利息。



一般而言，TAIFX條款會規定一旦TAIFX比LIBOR多出一定範圍時，超過部分就要由貸款借戶吸收，這個範圍業界一般訂在35～45點。



但以3月31日兩個利率行情為例，TAIFX仍維持在3個月期2.5％，比同天期LIBOR的1.43％多出107點，此時，借款戶得再多負擔的利息，就大約為0.62～0.72％，若再加上原本要負擔的LIBOR加碼90～100點的利率水準，這筆美元聯貸案，借款企業要付的總利息水準會超過3％，因此不僅銀行「報不了價」，企業主更直接選擇先觀望。



大型行庫主無奈指出，先前TAIFX的3個月期利率還來到2.6％，與LIBOR的差距一路從最早的30、40點，到最高峰的時候甚至差距達180點，利率飆漲就像「雲霄飛車」，把銀行、企業全部嚇壞，手上原本正洽談的包括借新還舊、周轉性支出等美元聯貸案因而全數停擺，至於何時「解凍」，就要看美元短率的流動性問題多久可趨緩。