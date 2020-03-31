中信金挺紓困 貸款加碼降息

受新冠肺炎疫情影響，一般民眾、商家、企業受衝擊，中信金控全力響應政府各項防疫政策，3月31日宣布全面啟動多項寬緩機制，配合政府政策，針對受疫情影響的個人或企業，調降房屋貸款利率0.5個百分點、個人信用貸款利率及信用卡循環利率各可減息0.75個百分點、企業周轉金貸款展延或提供優惠利率等項目，提供寬緩繳款及利率調降措施，協助一般民眾及中小企業資金寬緩與紓困振興，目前受理金額合計近新台幣20億元。

中信金子公司中信銀行為協助受疫情影響的民眾，今年2月初已啟動寬緩機制，受疫情影響之個人或企業持相關證明之文件，即可申請本金或利息緩繳三至六個月，另針對寬緩期間之違約金、循環利息等費用。迄今已協助受理逾600名個人及中小企業客戶申請，其中個人緩繳帳款金額達新台幣15億元，中小企業寬緩貸款金額達新台幣5億元。

台灣人壽也宣布新增保戶三大服務關懷措施，包括取消受疫情影響保戶30日疾病等待期限制，凡生效日期在今年3月6日（含）前的保戶，於專案期間內確診者皆適用；個人險保戶若為醫院或診所醫事人員，於執行職務時確診者，額外提供新台幣5萬元一次性慰問金；同時新增受疫情影響保戶，房屋貸款、汽車貸款本金利息可緩繳三個月。

此外，自今年4月23日起，中信銀行將陸續對個人房貸、信貸及信用卡全面調降放款指標利率0.28個百分點。

針對受疫情影響之客戶，即日起至今年9月30日止，可持相關證明文件申請辦理額外加碼降息，提供貸款餘額新台幣1千萬元以內，與放款指標利率合計房貸調降0.5個百分點，信貸及信用卡調降0.75個百分點，減免期間為六個月。

中信銀行同時提供信貸前三期0.66％優惠利率方案，供客戶短期紓困資金調度使用。

至於受疫情衝擊之中小企業，將協助展延周轉金貸款或寬限期最長12個月，對於營收下滑達15％以上的受災企業，提供舊貸展延、營運資金、振興資金貸款、利息補貼等，補貼利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率加碼1個百分點，協助中小企業申辦紓困貸款，共度難關。