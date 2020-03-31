開發金延併中壽 金管會：有些理由無法接受

開發金控承諾金管會要在3月13日前完成100％併購中國人壽，但因故無法完成，申請延後併購，銀行局主秘童政彰表示，目前此案正在審議中，「有些理由可接受、有些無法接受」，且金融機構對主管機關的承諾視同遵守法規，金管會將檢視開發金延後併購的合理性，在4月底前決定是否同意延期及可延期的時間。



童政彰表示，金管會將有六大檢視重點，一是延長併購的合理性、正當性；二要延長多久？為如何確保延長後一定能達成目標；三是如何維護開發金與中壽的股東權益；四是維持市場秩序；五是開發金在這三年間的資本規劃及併購計畫如期完成，是反應開發金公司治理的效能，六是將以維持市場穩健為最後的目標，在4月底前作出行政決定；且期間若二家公司股價有異常波動，將有市場監視系統監控非法的交易。



金管會表示，是在2017年8月9日核准開發金併購中壽，持股25.33％，且要求在完成投資的一定期限內，依報會規劃在二年半時間對中壽持股達100％；開發金是在2017年9月13日達成持股目標，加計子公司等持股，共握有中壽34.82％，開發金當初對金管會承諾要在2020年3月13日持股達100％。



開發金在今年1月16日在公開資訊觀測站公告，延長對中壽投資時程，童政彰表示，這段時間開發金亦到金管會說明延期的理由，並在2月底正式提出申請，目前全案正在銀行局審查中。



童政彰表示，三年前開發金是依金控法36條取得控制性持股25％的方式申請，申請同時承諾要在二年半內完成100％持股，金管會在核准此案時，要求開發金依自己所提的計畫，在二年半內完成對中壽持股100％。



開發金申請延長對中壽的併購時間，銀行局目前仍在審核中，童政彰表示，會斟酌其申請時間的合理性，目前「有些理由無法接受，有些理由會接受」。銀行局希望金控對子公司都能達100％控股的目標。



雖然法律未明訂金控對子公司一定要100％持股，且當初是開發金自行承諾，銀行局並不是附條件核准，但童政彰表示，「金融機構對主管機關的承諾事項，視同法令遵循；金融機構高度遵法的情況下，即便是行政指導都會正視主管機關的意見。

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