彰銀送回饋 繳稅享三重優惠

今年度牌照稅及房屋稅分別將於4、5月開徵，彰化銀行為回饋客戶長期的支持與愛護，推出「台灣Pay繳牌照稅／房屋稅，彰銀筆筆送50元」優惠三重送活動，包括台灣Pay繳稅筆筆送50元回饋金、不限金額免收手續費，以及信用卡分期零利率等優惠，讓客戶既能紓解繳稅壓力，還能輕鬆賺取回饋金。

此次，彰銀「台灣Pay繳牌照稅／房屋稅，彰銀筆筆送50元」優惠三重送活動，配合財政部因應新冠肺炎疫情扣繳義務人可延長申報繳納期限，凡客戶於3月27日至6月1日止使用台灣Pay繳納牌照稅，或於4月26日至7月2日止繳納房屋稅皆可享優惠。

第一重優惠「台灣Pay繳稅筆筆送50元」，凡客戶透過彰銀行動網App，或台灣行動支付App介接彰銀信用卡或存款帳戶（含金融卡），使用台灣Pay QR Code掃碼繳納稅款，不限金額每一筆稅款送50元回饋金，限量回饋送完為止。每歸戶信用卡及存款帳戶（含金融卡）繳稅分別計算，每稅種回饋上限200元。

舉例來說，若同一人分別使用彰銀信用卡及存款帳戶繳納多筆稅款，牌照稅最多可回饋400元、房屋稅最多可回饋400元，同一人最多可獲得800元回饋金。

第二重優惠，凡客戶使用彰銀信用卡，或存款帳戶（含金融卡）繳納牌照稅或房屋稅，無論一次繳清或分期付款，不限金額皆免收手續費。

第三重優惠，祭出信用卡分期付款零利率，只要客戶使用「彰銀信用卡」繳稅皆可以享3期、6期零利率，另外加碼提供以彰銀行動網，或台灣行動支付App介接彰銀信用卡，透過台灣Pay QR Code掃碼繳納稅款之客戶，專屬12期零利率優惠。



此外，還能參加財金公司「輕鬆繳稅，開心抽汽車」抽獎活動，有機會抽中市價近80萬的Honda HR-V Vti-S型汽車，以及現金10萬元等大獎，活動期間自4月1日起至7月2日止。

彰化銀行「台灣Pay繳牌照稅／房屋稅，彰銀筆筆送50元」優惠三重送活動起跑，限量回饋，名額有限。