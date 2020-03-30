優利不斷炊兼防疫 兆豐銀數位開戶爆10倍

央行大舉降息1碼並且要求國銀等幅反應，但在衝刺數位帳戶的目標之下，公股銀行兆豐銀、合庫銀都已決定新台幣數位優存1.2％將不退場，分別將依原本專案計畫，持續到今年底和六月底，而兆豐銀甚至因為疫情和民眾「護利」的情況，數位存款每日開戶數出現爆增10倍的熱潮。

相較於美元優利存款因為聯準會的連番大降息而應聲倒地，提前取消，各大銀行的數位存款帳戶則因為另有「使命」，所以即使存款牌告利率調降，數位存款優利也不打烊，現在1.2％的活存優利，比起一年期定存還要高，也使客戶大量湧入享優息。

對於疫情推升數位帳戶的成長熱度，兆豐銀指出，受到降息衝擊及搶搭口罩費贈送優惠，最新每天開立數位存款的民眾從過去平均一天約50多位，爆增至一天500多位，大增為10倍。

且數位帳戶開戶流程相當簡易快速也促使開戶數大增，兆豐銀說明，只要透過官網線上申請，完成簡單的身分驗證即能完成，不論是台外幣帳戶、薪資轉帳帳戶、申請信用卡或理財等業務均可進行。

對於數位優存帳戶的「護利」效果，兆豐銀舉例說明，民眾存10萬元一年期定存領不到800元，相較於一般帳戶存款利率直直落，兆豐銀行的MegaLite數位帳戶優惠利率完全不調降，存款餘額在新台幣10萬元以內仍然可享活儲年利率1.2％，而且按月給付利息，一年利息大約有新台幣1,200元，等於比起一般定存多出50％，新戶亦為此蜂湧而至，且每月還提供跨行轉帳及跨行提款各10次免手續費優惠。

且銀行的數位帳戶現在多搭配國內「口罩實名制2.0」網路預購，兆豐銀行的「MegaLite數位帳戶」亦持續網購數位帳戶轉帳全額回饋口罩費22元，而且每個數位帳戶每月都可以享有1次優惠，相當於兆豐銀行每個月都送3個免費口罩，總計10萬次。