台新銀挺醫護 推貸款手續費優惠

新冠肺炎疫情全球擴散，台灣因防疫政策與各級醫護體系全力付出，控制相對得宜，但還是對各級產業及社會大眾造成衝擊，台新銀行總經理尚瑞強表示，為感謝各級醫護體系人員的辛勤付出嚴謹防疫，該行將作為各級防疫人員的最佳後盾，推出專屬手續費優惠專案。

尚瑞強說明，這次的專案內容，凡是醫護、藥局等相關行業的從業人員，在6月底前申辦房屋貸款、汽車貸款及個人信用貸款，皆可獲手續費僅1千元的優惠，且簡單經台新銀「iLoan線上平台」進行申貸，完全不受時間、地點限制，免於親自臨櫃申辦，最快一分鐘可完成額度試算，二分鐘完成申請書填寫，三分鐘可完成線上對保程序，也就是核准後最快十分鐘即可取得所需款項，快速滿足各級醫護體系人員資金需求，期成為防疫人員最便捷的融資管道。

鑑於運輸業受疫情影響大，交通部規劃運輸業牌照稅、燃料費減半優惠減輕衝擊。台新銀行消費金融處副總經理魏行政指出，台新耕耘車貸逾20多年，車貸餘額市占居冠，這次也率先響應支持政府照顧運輸業政策，提供購買營業用車貸款，同樣為優惠專案手續費1千元。

魏行政表示，該行信用卡收單特約商店家數超過14萬家，除積極配合政府辦理既有貸款展延措施，同時推出「微企挺您貸」，提供優貸、優利、速審的微型企業融資專案，只要營業期間滿半年及年營收40萬元（含）以上就可提出申請。

因應線上交易，升級與收單特約商店間的網路頻寬，確保收單特約商店及消費者線上交易穩定順暢，若收單特約商店受疫情波及影響營運，也將個案提供免收「作業管理費」優惠，與商家共同挺過疫情衝擊。

針對受疫情影響無法返國、需自主健康管理、居家隔離無法上班上課，及一線救護工作醫療人員等信用卡持卡人。魏行政強調，該行提供可申請最高六個月緩繳信用卡款及緩繳期間內免收循環利息及違約金優惠，全力相挺包括醫護一線人員、運輸業者、微型企業、疫情影響民眾。