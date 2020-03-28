央行：相較2008 疫情衝擊經濟會更快復甦

央行報告指出，2008年金融危機與新冠肺炎本質不同，當前疫情較像天災，儘管衝擊供給與需求面，但當疫情受控後，比起金融泡沫，經濟可望較快復甦，只是疫情仍具高度不確定性。

立法院財政委員會23日邀請央行總裁楊金龍進行專題報告及備質詢。根據央行報告，由於肺炎疫情蔓延及各國防疫管制，已重擊供給面及需求面，造成全球經濟前景堪虞，國際金融市場大幅震盪。也因此，不少人聯想起2008年全球金融危機，並將疫情衝擊比擬為金融危機。

不過，央行認為兩者本質迥異，2008年金融危機是起於美國長年不當的金融自由化膨脹資產價格而埋下危機。當金融泡沫破滅後，導致需求萎縮，拖累實體經濟。因金融體系修復緩慢，影響實體經濟復甦速度。

央行表示，新冠肺炎疫情則像是天災，實體經濟因生產受阻及需求下滑遭受衝擊，並導致金融市場恐慌。當疫情受控後，經濟應能較快復甦，不過，疫情仍具高度不確定性。

不論是現在或是2008年，國際金融市場均大幅震盪、金融體系流動性緊縮。不過，央行指出，這次衝擊起源非來自金融體系，且主要國家因應衝擊速度更快、規模更大。截至目前，金融市場波動幅度較全球金融危機時期小。

另外，央行報告也指出，根據國際勞工組織（ILO）3月報告，當疫情對經濟衝擊最小時，ILO評估全球失業人數將增加530萬人，但最不樂觀情境下，失業人口恐達2,470萬人；2008年爆發金融危機時，全球約2,200萬人失業。

美國勞工部26日報告指出，申請失業救濟金人數暴增，由前一次的28.2萬人申請，截至21日時飆升至328.3萬人，不僅超越2008全球金融危機時期紀錄，更創下歷史新高。

（中央社）