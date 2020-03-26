永豐貼心客戶 奪財富管理三大獎

永豐銀行為客戶貼心理財備受肯定，在財訊雜誌主辦的「2020財訊財富管理大獎」勇奪「最佳財富增值」大獎，並以創新數位經營模式榮獲「最佳數位金融」、「最佳創意行銷（平面）」等獎項。

永豐銀行財富金融處處長徐德里表示，永豐銀行堅持將客戶需求放在第一位，以合適的產品與服務累積穩定收益，從高端客群到普惠金融，在競爭激烈的財富管理市場中為客戶創造財富。

徐德里表示，財富管理市場通常以提升客戶投資績效為目標，永豐銀行則是以客戶需求為出發點，執行資產配置、穩健增值與長期投資等理念；在全球市場面臨考驗的時機，客戶的理財目標在追求獲利之外，更期待收益穩定。

永豐看重客戶需求，精挑細選適合中長期持有的產品，以長期高信評、低波動為主軸，搭配定時定額布局風險性資產，協助客戶進行資產配置，讓財富穩健增值。

徐德里指出，旗下理財專員除具備專業證照，也會蒐集金融市場的各項歷史紀錄與相關數據，並長期追蹤銷售產品，充分掌握景氣循環軌跡，設想如何因應可能的突發狀況，培養風險管理的能力。

金融科技崛起，永豐銀近年改變傳統與客戶互動關係，「向上與向下」積極經營拓展不同客群，「向上」經營資產豐厚高端熟齡客戶，「向下」滿足一般投資大眾需求。

其中創新推出的「ibrAin理財」服務，獲得消費者與評審青睞，勇奪「最佳數位金融」、「最佳創意行銷（平面）」二項大獎。

徐德里表示，永豐銀行發展數位金融，從客戶需求出發，跳脫傳統網站以交易功能為主的設計，為投資商品架設專屬網頁，並以生動圖畫及互動介面，讓理財資訊變得淺顯易懂，便利客戶下單。