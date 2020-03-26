兩部會紓困 逾650戶企業申請

財政部26日公布最新八大公股行庫對經濟部、交通部兩大部會紓困專案受理統計，合計舊貸款展延、周轉金、近似於資本支出的振興貸款等三大類紓困申請，共有654戶提出，總申請金額共108.7億元。



針對經濟部、交通部兩大部會紓困專案的個別紓困項目受理及核准的情況，財部說明，在經濟部紓困方案上，八大行庫已受理申請續約展延共226戶，金額75.17億元，已核准31戶、6.43億元；受理申請營運資金貸款131戶、5.68億元，已核准七戶1,850萬元；受理申請振興貸款138戶、12.45億元。



配合交通部紓困方案方面，八大行庫已受理申請續約展延共四戶、1.78億元；營運資金貸款117戶、9.08億元，已核准八戶、5,495萬元；受理申請振興貸款38戶3.91億元，已核准一戶、1千萬元。



八大行庫從2月上旬開始就率先推出自貸專案，財部26日也發布最新統計指出，企業戶部分既有貸款寬緩或展延核准185戶、63.21億元，新增貸款則核准617戶、9.03億元；個人戶部分，既有貸款寬緩或展延核准272戶、30.01億元，新增貸款核准四戶、1,770萬元，信用卡緩繳核准148件。



立委江永昌26日在財委會質詢，認為銀行紓困貸款為何公股在核准案件、核准金額都輸民營銀行，同時建議房貸、信貸利率都降了，學貸也應該要降，金管會應更積極推動。對此，金管會主委顧立雄指出，就受理案件來看，公股銀行件數是比較多的，學貸則要看教育部政策。



顧立雄也針對免責表示，這是指銀行收件後，經初步審核研判送到信保，而信保願意提供八成到十成的信用保證的案件；會有免除行政責任的做法，是為了讓銀行不要過度擔心，其實送信保基金保證就可以化解銀行重大故意的核貸疏失。