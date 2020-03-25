疫情對經濟衝擊到何時可結束？法人這樣說

新冠病毒疫情帶來的經濟衝擊將到何時結束？霸菱投資智庫主管柯睿思博士表示，到了第三季至少應該會讓人們對該疫情有更好的了解。

柯睿思說，新冠病毒疫情帶來的經濟衝擊將持續多久取決於流行病學、經濟學和政治學的結合。尷尬的是，其中只有一門是真實的科學，通常一種事件發生通常會驅動金融市場的恐懼和貪婪，但新冠疫情已被恐懼和困惑所取代。

究竟新冠疫情何時會趨緩，另對經濟影響為何？柯睿思表示，夏季溫暖的天氣可能會或可能不會減慢傳播速度，但到了第三季至少應該會讓人們對該疫情有更好的了解，改善檢驗程序並增加呼吸機，即使秋天有新病例再次發生，這也會讓正常活動緩慢地恢復。

美國聯準會祭出因應2008年金融危機的措施，提供快速降息和大規模信貸工具，讓主要的交易商、貨幣市場基金和其他中央銀行可有充足的美元流動性。柯睿思說，美國國會正在制定第三項大規模刺激法案，儘管第二個法案總統還未簽署。另歐洲央行已承諾購買7500億歐元的債券，而歐盟已暫停了財政規範、以允許各國政府作出回應。甚至德國也冒著預算赤字來加大支出以支持增長。

柯睿思進一步指出，如果疫情在今年晚些時候得到真正控制，那麼貨幣措施就可以發揮作用就像生命恢復正常一樣。