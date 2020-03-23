悠遊付上線 全面開放註冊

補足行動支付的最後一塊拼圖，悠遊卡電子支付業務「悠遊付」23日起全面開放註冊。悠遊卡公司董事長陳亭如表示，希望上線一年後的用戶數可以達到150萬戶。對於其他電子票證公司，如一卡通也推出電子支付，悠遊卡希望持續強化總量和黏著度。

悠遊卡公司去年2月獲金管會核准取得電子支付許可，經一年多試營運後，3月23日起全面開放民眾註冊。目前悠遊付小額消費店家數近2千點，包含萊爾富、頂好等連鎖系統，夜市商圈則有艋舺夜市、寧夏夜市可以用手機掃碼QR code支付；即將上線的台灣大車隊同樣也可用悠遊付支付，接下來將持續布建店家。

陳亭如說，使用悠遊付前先下載「Easy Wallet」App完成實名制註冊、綁定金融帳戶，就能開始使用五大功能，包括搭乘公共運具，都能透過手機感應支付；帳戶間轉帳；綁定悠遊卡，透過「悠遊付」自動加值悠遊卡；QR Code掃碼消費支付、收款及線上付款；以「悠遊付」申辦虛擬台北卡會員身分、繳納台北市自來水費、市立聯合醫院醫療費及台北市停車費。

陳亭如說，以感應方式搭乘公共運具的「嗶乘車」是悠遊付在電子支付業界的創舉，只要持有NFC功能的Android手機（Andoird 6.0以上）就能感應進出交通運具，首波開放運具包括雙北捷運、雙北公車、YouBike，其餘悠遊卡可搭乘運具未來也將陸續納入；但該功能目前Apple的iPhone手機無法使用。

悠遊付還有多項新功能將在4月陸續上線，包括綁定信用卡消費、未成年人註冊、外國人註冊、自動櫃員機（ATM）轉帳儲值等。