央行超前部署 演練流動性

新冠肺炎疫情衝擊全球金融市場及經濟成長，中央銀行除19日理事會決議降息1碼（0.25個百分點）及定向寬鬆2千億元救市，23日再宣布從4月開始定期辦理小規模附買回測試操作，提前部署提高市場流動性的準備。



央行官員指出，最近一次的附買回交易為2008年金融海嘯時，由於當時流動性趨緊，總計進行784億元附買回交易，同時在當年年底到期，其他包括2000年網路泡沫化、2003年SARS期間，均曾進行附買回交易，確保市場流動性無虞。



這次將從4月起以半年為頻率測試操作附買回，「主要考量當時會操作的交易員，很可能都退休去了，萬一市場流動性出狀況，找不到會操作的交易員」。



由於將正式展開提前部署的附買回演練，頻率不會太高，就是半年一次，每次會在兩天前公布，利率、天期、金額及對象均依當時情況定訂。



央行官員表示，初期暫定僅就定存單及公債，未來再視實際需求做調整，主要也是為進一步了解金融機構的意向，「很多銀行可能到目前為止，都還沒做過附買回操作」。



央行官員不諱言，國內長期以來資金極度充裕，但由於疫情對全球的衝擊多大實在難以預料，有必要將原有可運用的流動性工具，提前測試演練熟悉，一旦有需要時，就可馬上發揮其效能。



這次測試的考量，央行官員強調，主要為提升公開市場操作彈性，有效因應市場不確定性，因目前銀行體系資金充裕，央行公開市場操作主要以發行定期存單為主。基於國際市場高度不確定性，必要時央行即可搭配附買回操作，以適度挹注市場流動性，有助維持市場利率水準平穩。



其次，也有利確保各項操作工具的完備性，央行官員說明，經測試後可確保金融機構操作人員可熟悉央行各項操作工具的作業流程，定期測試做法，如Fed與瑞士央行均定期進行各項公開市場操作工具小規模測試操作。



另外，央行也調整公開市場操作的定存單發行頻率，其中7天期改為每日發行，14天期停發，28天期每日發行不變，91天及182天期由每日發行調整為每二周發行。