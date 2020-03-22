行庫當包租公 年收大多逾3億

老行庫土地和自有行舍都多，根據最新統計去年的租金收益，第一銀行、土地銀行、合作金庫銀行都超過3億元，華南銀行超過5億元，表現最亮眼的則是台灣銀行的6.27億元。

台銀2019年總租金收入6.27億元，超過預計年度收入4.84億元，達到全年預算目標129.55％；今年編列租金收入預算為4.91億元，若以去年度預算達成率，預估今年的租金收入約為6.36億元，成長幅度約1.4％。

台銀具有特色的出租個案為陽明山原美軍宿舍群118棟老舊文化資產，為降低管理成本增加收益，經規劃較長租期，由承租人負擔修復及管理維護費用，積極辦理活化結果，租金收入逐年增加，資產效益大幅提升。

台銀主管說，引進民間資金修復房屋，台銀不必投入龐大的修繕費用，而自2018年起租金收入已經大於管理成本，資產效益已經逐年改善。

華銀2019年租金收入約5.6億元左右，預估今年租金收入與去年比較將持平。其中，華銀積極將空地辦理出租作為停車場，目前以台北市與高雄市空地作為停車場享有租稅減免的優惠，因為華銀的地價稅依累進起點稅率為千分之五十五，可以藉由出租停車場稅將率降為千分之十。

合庫銀2019年租金收入約4.56億元，預估今年租金收入將與去年相當。合庫銀主管說，銀行的可出租房地已逐年減少，目前除由銀行自行招租及委由AMC代為招租，另以刊登租屋網為主，預計今年將持續對中部及南部座落於交通便利的精華地段部分房地積極招租。

臺企銀表示，今年預計增加新竹分行房舍一至五樓辦理整棟出租。一銀主管也指出，即將落成啟用的延平大樓及中壢分行行舍，都將有部分空間可供出租。延平大樓主要出租予一銀的兄弟及子公司，一樓另有店面出租；至於中壢分行除行舍使用，臨中平路側將釋出店面及樓上層空間提供相關產業承租。