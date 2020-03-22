外銀：亞幣將再掀競貶潮

美元指數上周暴衝，外銀研究部門分析，主因是美國聯準會3月密集降息至逼近零利率後，亞洲也逐漸啟動降息，但降息可能進一步壓低亞幣，借鏡2009年QE期間美元對亞幣匯率走勢，日元除外的主要亞幣恐步上貶值之路，後續新冠肺炎疫情發展將決定亞幣貶值時間。

澳盛銀行經濟研究部門指出，2008～2009年金融危機時，美元對亞幣走升7％左右，在2009年3月初達到峰值。以中央銀行統計的新台幣匯率資料顯示，新台幣對美元自2008年6月區間低點30.299開始轉貶，及至2009年3月貶值到最低的35.067。19日央行降息1碼，當天新台幣匯價收在30.5元的逾三個半月新低，歷史經驗似乎正在重演。

由於全球金融市場處於「大怒神」狀態，主要亞幣對美元匯率走勢波動極大，目前澳盛銀行研究團隊估測到今年6月的匯價全面呈現貶值，即使台灣央行已明白表示「會干擾台幣匯率，以避免波動過大」，該行仍預估新台幣會貶值。

外銀指出，如果疫情像近日一樣一波波擴散，估計亞洲各國政府仍需持續向市場紓困，間接導致亞幣對美元匯率一波波往貶值的方向發展。

法國外貿銀行全球市場研究亞太區團隊指出，各國為了遏制新冠疫情，向市場提供龐大的流動性，但實際上並不能阻止已然存在的信貸緊縮，反而更加傷害那些最容易遭受環境風險的成員。

美國聯準會祭出措施，但便宜的美元並沒有解決美元流動性的緊縮局面，新興市場更進一步因疫情導致貿易活動減少，股市重挫迫使外資匯出，多數國家陷入美元短缺困境，尤其印度、菲律賓和澳洲情況最熾，台灣、韓國狀況較為緩和。

澳盛銀行經濟研究部門指出，各國接棒降息的「進行式」是推貶亞幣貨幣的另一因素。在全球金融危機期間，美國和亞洲之間的實際政策利率為負值，目前美國實質利率已是負值，亞洲各國央行必須考量負利率對長期收益的壓力，放貶匯率將是解決對策之一。