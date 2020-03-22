降息有感 千萬房貸月省逾2千

房貸鐵板價可望下探1.3％。央行大動作透過NCD調節「明示」銀行要「完全」反應央行降息1碼的幅度，連帶讓房貸族的省息效果加倍，特別是向來被視作銀行房貸基準利率的定儲機動利率調幅，龍頭銀行台銀一次調降25個基點，率領各大行庫跟進。

銀行主管指出，如無意外，原本的房貸利率「鐵板價」可望從現行的1.56％降至1.31％，可說是有史以來最大的降幅，也是史上最低房貸利率。

繼三大行庫在上週五同步訂出新版的牌告利率之後，今起不僅其他國銀將陸續跟進調降，最受矚目的就是中華郵政的利率到底如何調整，會反應多少央行降息的幅度，因為大部分的政策優惠房貸利率都是盯著中華郵政的定儲利率，包括財政部青年安心成家優惠貸款專案、公教住宅築巢優利貸等，其中尤以公教住宅築巢優利貸的利率1.56％，先前已被央行提出作為各國銀承作房貸業務的最低價，因此到底降多少，受到銀行以及房貸族高度關注。

行庫主管指出，公教住宅築巢優利貸的利率是以中華郵政2年期定儲機動利率1.095％為基準利率加碼，目前為1.56％，也有不少銀行據此提出自家優惠房貸方案時，是以自家銀行的房貸基準利率，往上加碼到1.56％，以爭取優質客戶。

由於最初始的1.56％版本，是來自於中華郵政的定儲利率，因此中華郵政會否比照台銀等大型行庫的作法，全數反應央行降息的幅度，金融圈一片觀望作為後續訂定房貸利率的重要指標。

央行存單利率大幅度引導降息，也幾乎使原本19日傍晚三大行庫的初步決議完全「翻盤」。行庫主管私下指出，20日聽到央行NCD報價時還一度懷疑是否「聽錯」，因為以往央行降息，大約只會要行庫反應一半的幅度，所以降息1碼，大致定存反映10點左右、活存反映5點，這是最普遍的經驗，然而最後確認央行是要透過NCD的操作，直接「明示」要行庫全數反映降息幅度，來讓國人「有感」降息，所以龍頭台銀為首率土銀、合庫等其他行庫大降息，其中受惠最大的就是普羅房貸族。

行庫主管指出，央行此次降息之後，倘若先前房貸戶選月調，那麼房貸利率降息將有一個月左右的遞延效應，所以預計4月起房貸族會全面享受到降息的好處，由於前十大行庫的一年期定儲利率，向來是其他銀行訂定房貸基準利率的指標，這回行庫幾乎全面調降25點，倘若以1千萬元房貸計算，一個月約可以省息2,083元，一年可以省息2.5萬元。