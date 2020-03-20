陳思寬可望任永豐金董座

即將在5月召開股東會的永豐金控，又有大動作。20日晚間公告第七屆董事候選人提名名單，其中，新進董事名單中赫然出現中華經濟研究院院長陳思寬，現任永豐金控董事長翁文祺已不在董事提名名單上，未來陳思寬接任永豐金控董座的可能性大增，若是5月13日該董事名單經股東會、董事會通過，陳思寬可望成為國內民營金控首位女董座。

永豐金控第七屆董事提名名單候選人共計7人，共提名四位董事、三名獨董。在獨立董事方面，分別為新任獨董候選人潘維大（東吳大學校長），以及薛琦、許建基兩位現任。而一般董事提名名單為新任董事候選人陳思寬，其餘為永豐金總經理朱士廷、永豐銀董事曹為實、永豐金控董事葉奇鑫。

從新任董事名單可發現，現任董事永豐金董座翁文祺、永豐金董事暨永豐餘控股董事長何奕達、永豐銀董事長陳嘉賢、永豐金顧問邱正雄都已不在名單之列。

永豐金控財務長許如玫表示，一般董事候選人此次新進的為中華經濟研究院院長陳思寬，她將以女性董事及專精總體經濟、貨幣政策出任，未來金控在投資、經營上可藉重其專長。至於獨立董事則有一位為新面孔：東吳大學校長潘維大，他有深厚的法律素養、其餘兩位獨董候選人以財經政策策略，會計專業，可以發揮策略建議、強化審計、公司治理的專業及多元化功能。

永豐金控109年面臨董事改選，為鞏固經營權，祭三招固樁，包括：一、永豐金控公司派持續增加持股，將股權拉高將近兩成；二、把股東會提前到5月13日；三、將董事席次從九席減少到七席。永豐金控表示，第七屆董事提名名單具有專業、多元化、引進女性董事等三大特色，有助於更深化公司治理。

永豐金控也公布今年的股利政策，全數發放現金股利、每股配發現金股利0.7元，創下現金股利新高，若以20日收盤價來看，殖利率達6.6％。

何家全面退出 打專業形象牌

在金管會力推公司治理、緊盯金控家族的時節下，永豐金控109年推出的董事提名名單明顯看出兩大關鍵布局：何家全面退出、引進專業的女性董事，可說是打出一個多元化又專業的形象安全牌。

原本具有何家色彩背景的董事全數退出，包括：何壽川之子何奕達、前財政部長邱正雄，均不在此次董事提名名單上。

取而代之的陳思寬，不僅有深厚的學術涵養，也兼具銀行實務經營，又是「學二代」女性，實是一亮眼的選擇。美國耶魯大學經濟博士的陳思寬是中研院院士陳昭南的女兒。她去年初接掌中華經濟研究院，在此之前，除了是台大國企系教授，亦兼任台大金融研究中心主任，專長研究國際企業、國際金融領域，與產業界多所接觸，並在證交所及兆豐金擔任董事、兆豐銀監察人，星展銀行獨立董事等，和中央銀行高層互動多、綠營關係很好，未來若順利接任金控董座，對永豐金來說加分很大。

在獨董蔡穎義退休後，新任獨董提名名單多了潘維大，他是美國內布拉斯加州立大學法學博士，具有深厚法律素養，現任東吳大學校長、中壽獨董等職，也是兼具專業與實務。

綜觀七位董事候選人各自具有專業能力且多元化，對永豐金控未來發展策略、追求獲利成長、公司治理、金融科技、社會責任策略方針，都有加分效果。

而當年臨危受命的現任董事長翁文祺也算功成身退。在翁任內，永豐金控獲多家信評機構調升信用評等，並獲選台灣永續指數成分股、證券交易所公司治理100指數成分股；證交所公司治理評鑑結果，進入前6～20％之排名。

翁文祺相當重視落實誠信經營及善盡企業社會責任，永豐金控去年總共獲得13項ESG類獎項肯定，為歷年最佳成績。此外，他也將企業社會責任納入供應鏈，推動風險評估及供應商盡職調查。永豐銀行更於日前簽署「赤道原則」，成為國銀第六家、全球第102家赤道銀行。

在營運方面，2019年獲利創金控成立以來歷史次高；股東權益為近五年最佳成績；2019年總資產規模已成長至1.83兆元，成績亮眼。