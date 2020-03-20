中壽今年派息 保險局准了

一定要給投資人「小確幸」。中國人壽向金管會申請今年要發放現金股利，已獲保險局同意，將在下周舉行董事會決定股利政策。以近期中壽股價推估，現金股利可能在0.6～0.7元之間，股息殖利率會在4％上下。

由於壽險業要接軌大魔王會計IFRS17，且保險局不樂見壽險公司賣老債衝獲利，再發現金股利給股東，造成資產負債無法匹配，再將問題留給下一任經理人，因此各壽險公司若要配發現金股利，都要先報保險局同意，才能通過股利政策。

先前幾年壽險業稅後賺千億元上下，但每年可分配出來的現金股利都在100～200億元，獲利配發率約15％上下，2018年壽險業稅後獲利948億元，但因為年底股債雙跌，出現大量未實現評價損失，因此去年除了外商壽險合計分配數億元現金股利外，本國大型壽險公司無一家能分配現金股利。

壽險業去年稅後獲利近1,457億元，創史上新高，但去年保險局要求壽險業出售未到期債券，實現的資本利得須按未到期年限認列到可分配盈餘，如賣還有10年才到期的債券，獲利100億元，今年只能認10億元，所以壽險公司帳面可能獲利極高，但若賣很多未到期債券，則能分配的金額不多。

目前僅中國人壽公告獲同意分配現金股利，國泰人壽則是公告提列特別盈餘公積，今年沒有向保險局申請上繳金控現金，但國泰金今是可在獲利範圍內配現金股利。

中國人壽近10年都爭取維持配發0.2～0.8元的現金股利，以及0.3～1.4元不等的股票股利，中間只有2012年，以及2019年沒有配現金利率，2019年是連股票股利也沒有配發。

去年中壽稅後獲利136億元，每股稅後盈餘3.2元，創其史上獲利新高，今年也好不容易獲保險局同意，可配發現金股利，預計將在下周董事會討論今年的股利政策，據市場人士推估，近期中壽股價回檔，若配0.6～0.7元的現金股利，則股息殖利率約在4％上下。