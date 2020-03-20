獨》永豐金董事名單大異動 陳思寬將接金控董座

永豐金20日晚間公告第七屆董事（含獨立董事）候選人提名公告，共提名四位董事、3名獨董，其中，新進董事名單中赫然出現中華經濟研究院院長陳思寬，而原本的永豐金控董事長翁文祺已不在新任提名的董事名單上，未來陳思寬接任永豐金控董座的可能性大增，若是5月13日該董事名單經股東會通過，陳思寬可望成為國內民營金控首位女董座。

永豐金控20日召開董事會，通過第七屆董事提名名單，本屆董事提名候選人共計7人，在獨立董事方面，分別為新任獨董候選人潘維大(東吳大學校長)，另二位是老面孔：薛琦、許建基；而一般董事提名名單為新任董事候選人陳思寬(中華經濟研究院院長)，其餘為朱士廷、曹為實、葉奇鑫。

從新任董事名單可發現，原本的董事永豐金董座翁文祺、永豐金董事暨永豐餘控股董事長何奕達、永豐銀董事長陳嘉賢、永豐金顧問邱正雄都這次都已不在名單之列。

永豐金控財務長許如玫表示，一般董事候選人此次新進的為中華經濟研究院院長陳思寬，她以女性董事及專精總體經濟、貨幣政策出任，未來金控在投資、經營上可藉重其專長。

至於獨立董事則有一位為新面孔：潘維大，永豐金指出，潘維大深厚法律素養、其餘兩位獨董候選人以財經政策策略，會計專業，可以發揮策略建議、強化審計、公司治理的專業及多元化功能。

永豐金控109年面臨董事改選，為鞏固經營權，祭三招固樁，包括：一、永豐金控公司派持續增加持股，將股權拉高將近兩成，二、把股東會提前到5月13日，三、將董事席次從九席減少到七席。

永豐金控表示，第七屆董事提名名單具有專業、多元化、引進女性董事等三大特色，有助於更深化公司治理。