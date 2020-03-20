好慘！臺銀1年期定存剩0.84％ 定存族哭哭

真的是「降好降滿」！中央銀行19日宣布降息1碼（0.25個基本點），台銀稍早宣布調降後利率，1年期定儲機動利率為0.84％、2年期為0.845％、3年期為0.865％，並自下周一開始適用，正式宣告定存利率失守1％大關。

銀行調降利率後，存款戶首當其衝，以存款100萬元為例，下周一起降至0.84％後，每年的利息少拿2,500元，等於一個月少200元，看似不多，但仍是很痛心。

銀行主管表示，過往央行降息，銀行未必會足額反映，但央行總裁楊金龍昨天特別講了，希望能減輕受疫情衝擊的企業與個人的償債能力，所以各銀行也不敢不「降好降滿」，只得充足反應1碼幅度，和過去做法略有不同。

銀行主管指出，在台銀宣布等幅調降後，基本上各銀行都會照著做，至於牽動多項政策利率的郵局，則將在稍晚公布，預料作法也是差不多，等幅調降機率高。活期儲蓄存款方面，則是直接砍半，從原本的年息0.2％降至0.1％，幾乎是降無可降了。

中央銀行19日宣布降息一碼（0.25個百分點）後，國營銀行臺灣銀行、土地銀行紛紛在20日晚間宣布跟進降息，並自周一（23日）實施。這次降息後，也讓一年期、二年期、三年期定期儲蓄存款，皆失守1％大關，以臺銀一年期定儲機動為0.84％來看，定存一萬元，一年利息只有84元，定存族的荷包又要少了一點。

臺銀宣布，為配合央行貨幣政策，並反映當前市場利率走勢，經衡酌市場競爭及資金狀況，將自3月23日起，調降新臺幣各天期一般存款及五百萬元（含）以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.06～0.30個百分點，並調降活期性存款利率，調整幅度0.01～0.10個百分點。

土銀為「一般」定期性存款各天期機動利率均調降，調降幅度為0.25～0.295個百分點。「一般」定期性存款各天期固定利率均調降，調降幅度為0.23～0.3個百分點。活期儲蓄存款利率由0.2％調降為0.15％，調降幅度為0.05個百分點。

這次在定儲方面，就是「降好降滿」，紛紛足額降息一碼。

以臺銀的一年期定儲為例，固定利率調降0.28個百分點，機動利率調降0.25個百分點，調整後的機動利率高於固定利率0.05個百分點，一年期定儲機動為0.84％，一年期定儲固定利率為0.79％。

至於一般房貸則將受惠降息，房貸族可節省開支。

銀行主管指出，在台銀宣布等幅調降後，基本上各銀行都會照著做，至於牽動多項政策利率的郵局，則將在稍晚公布，預料作法也是差不多，等幅調降機率高。活期儲蓄存款方面，則是直接砍半，從原本的年息0.2％降至0.1％，幾乎是降無可降了。

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