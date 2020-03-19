瑞銀分析 為何央行總裁說台灣不會負利率

中央銀行今（19）日降息1碼，各項官方利率同步調降，央行各期可轉讓定期存單（NCD）利率、金融業隔夜拆款利率，都較目前水準進一步降低，惟，央行總裁楊金龍在記者會中強調，台灣不會出現0利率或負利率，也不會走向日歐央行的扭轉操作（Twist），把利率降到負數之後，再由央行進場操作。

瑞銀全球經濟學家唐納文（Paul Donovan）今天剛好談到瑞士央行今天開會的內容，說明負利率相關問題。他指出，負利率是對存款戶和銀行的一種「稅收」，將利率提高為負數等同於加稅。

「這對方方面面都不太可能有幫助」，唐納文表示，即使部份央行一直要調降官方利率，祭出更多的負利率，都不會促成存款戶減少儲蓄，也不會增加消費，反而消費力及消費信心會因經濟停頓而一切停滯。

楊金龍也說明，在經過今天的降息，台灣是「還有」調降利率的空間，但應該不會到負利率的情況。

在政府祭出各項救市政策中，商總等企業界喊出「應該減稅」的聲音，要求政府以減稅護民。據此，若央行將官方利率降到零或負，無異於引導市場對人民及企業加稅，形成反向的不利政策。

星展預估 央行還會祭出更多措施

針對央行今日決議，星展集團資深經濟學家馬鐵英回應本報獨家採訪，表示央行今天的降息措施，或許不是一次性措施。

馬鐵英表示，央行基準重貼現率可能在第二季進一步下滑至1.00％的水平，銀行間隔夜拆借利率可能回到0.10％的水平，相當於2008年金融海嘯後的最低點。而且，除了利率工具以外，央行還會效仿2008金融海嘯期間，減少定期存單的發行來釋放更多的流動性，或者調降銀行的存款準備金率。

馬鐵英指出，對於央行此次的降息決定，並不意外。星展銀行在前兩周本報的市場問卷中，已提早回覆，估測央行會在這次降息。而這一星期以來，全球經濟與金融情勢都發生很大變化，加重央行降息的可能性。

星展銀行分析，目前台灣情勢有兩項擔憂：1、新冠疫情在全球急劇升溫，台灣的移入性病例也開始增加，2、今年上半年出口、消費恐全面下滑。

馬鐵英認為，在此同時，全球金融市場震盪劇烈，從金融渠道向實體經濟的波及效應，或將在第二季顯現。

此外，央行總裁楊金龍在理事會後記者會上，一再強調「他不會讓台灣走向零利率、或負利率」的局面，馬鐵英說，這屬於「超常規寬鬆措施」，新興市場經濟體要採取這類作法的可行性較低。相較於貨幣政策，台灣的財政政策有更大的發揮空間。

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